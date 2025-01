Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη «να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς.

Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμπάς μετά την ανακοίνωση, την Τετάρτη, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Η παλαιστινιακή κυβέρνηση, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Αμπάς, ολοκλήρωσε όλες τις προετοιμασίες για να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της στη Λωρίδα της Γάζας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Palestinian president Mahmoud Abbas says the Palestinian Authority is ready to assume “full responsibility” in post-war #Gaza, in his first statement since the Gaza #ceasefire deal was announced.https://t.co/NLKEIXM6SH

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 17, 2025