Παρά τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί φονικές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 88 άνθρωποι, ενώ έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 189.

Έτσι, ο επίσημος απολογισμός πλέον φτάνει τους 46.876 νεκρούς και τους 110.642 τραυματίες από την έναρξη του πολέμου.

Αυτοί οι αριθμοί θεωρούνται πλασματικοί προς τα κάτω. Χιλιάδες άνθρωποι είναι κάτω από τα ερείπια των βομβαρδισμένων κτιρίων ή αγνοούνται, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι, αλλά και διεθνείς οργανώσεις βοήθειας.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη Γάζα αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση:

Palestinians held a funeral for the civilians who were killed due to Israeli airstrikes that targeted multiple areas in the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/iwuxLsr0LY

