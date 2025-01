Το υπουργικό συμβούλιο ασφάλειας του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται να κάνει το ίδιο το διευρυμένο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αρμόδιο τμήμα της ισραηλινής κυβέρνησης, που συντονίζει τις ενέργειες για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, ενημέρωσε τις οικογένειες των 33 ομήρων που θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.

Αυτοί που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα, θα απελευθερωθούν σε ένα διάστημα 42 ημερών. Πρόκειται για γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς, δηλαδή περιπτώσεις ομήρων που απελευθερώνονται πρώτοι για «ανθρωπιστικούς» λόγους, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται.

Το Ισραήλ δεν γνωρίζει πόσοι από αυτούς είναι ζωντανοί, αν και οι περισσότεροι θεωρείται ότι είναι. Το Ισραήλ θα λάβει ολοκληρωμένη έκθεση για την κατάσταση όλων όσων περιλαμβάνονται στον κατάλογο επτά ημέρες μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ ζήτησε να παραλάβει πρώτα τους ζωντανούς ομήρους από τους 33 που θα απελευθερωθούν και οι σοροί των νεκρών ομήρων να επιστραφούν στο τέλος της πρώτης φάσης της διαδικασίας.

Η σειρά απελευθέρωσης των ομήρων δεν έχει γίνει γνωστή. Οι ταυτότητες όσων θα αφήνονται ελεύθεροι θα γίνονται γνωστές 24 ώρες πριν από κάθε απελευθέρωση.

Το χρονοδιάγραμμα για τις απελευθερώσεις προβλέπει ότι την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας θα αφεθούν ελεύθεροι τρεις όμηροι, ενώ τέσσερις όμηροι θα απελευθερωθούν την έβδομη ημέρα.

Στη συνέχεια, τρεις όμηροι θα απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Τέλος, 14 όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι την τελευταία, έκτη εβδομάδα, της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας.

BREAKING: The names of 33 hostages set to be released in phase one of the ceasefire are now public.

Families are holding their breath—no one knows who will return alive, injured, or dead. This is just the beginning of weeks of anguish. Israel needs your prayers. pic.twitter.com/ek8XSFF3F2

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 17, 2025