Η Χαμάς «δεν σχεδιάζει να πάει πουθενά» - Πώς είναι η κατάστασή της μετά από 15 μήνες πολέμου στη Γάζα

Η εκεχειρία στη Γάζα ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς ξεκίνησε να εφαρμόζεται την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, με τους μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης να εμφανίζονται ξανά δημοσίως σε όλη τη Λωρίδα.

Ο Τζακ Χούρι της Haaretz εξετάζει ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της διακυβέρνησης στη Γάζα, με το Ισραήλ να μην αποδέχεται το ενδεχόμενο αυτή να κυβερνάται από τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και σε ποια κατάσταση είναι η ένοπλη οργάνωση μετά από 15 μήνες πολέμου.

Ο δημοσιογράφος της ισραηλινής εφημερίδας σημειώνει ότι μόλις ανακοινώθηκε η εκεχειρία, προσωπικό ασφαλείας και αστυνομικοί με μπλε στολές επανεμφανίστηκαν σε πολλούς βασικούς δρόμους στις κατεστραμμένες πόλεις στη Γάζα.

Η παρουσία τους ήταν εμφανέστατη στην πλατεία Σαράγια στην καρδιά της πόλης της Γάζας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ομήρων Ρόμι Γκονέν, Έμιλι Νταμάρι και Ντορόν Στέινμπρεχερ.

Εκατοντάδες μασκοφόροι μαχητές από τις Ταξιαρχίες Κασάμ, την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς με τις χαρακτηριστικές πράσινες κορδέλες στο κεφάλι, εμφανίστηκαν στην πλατεία και αποθεώθηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Israel went to war in Gaza to eliminate Hamas after the October 7 attacks. But videos from the start of the ceasefire show the group’s armed wing, the Qassam brigades, significant presence. So how strong is Hamas? ⤵ pic.twitter.com/x1gs6pPJz1

