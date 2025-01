Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη, την ώρα που τηρείται η εκεχειρία στη Γάζα.

Τουλάχιστον δέκα σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν στην Τζενίν την Τρίτη 21 Ιανουαρίου μετά από ισραηλινή επιδρομή.

Η Χαμάς έχει καλέσει τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη να ξεσηκωθούν απέναντι στις νέες επιθέσεις του Ισραήλ.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε προειδοποίησε για τις πιθανές επιπτώσεις αν οι βίαιες και θανατηφόρες επιδρομές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη δεν ελεγχθούν.

«Καθώς πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι μηχανές θανάτου του Ισραήλ κλιμάκωσαν τα πυρά τους στη Δυτική Όχθη, σκοτώνοντας 10 άτομα στην Τζενίν, έγραψε η Αλμπανέζε σε ανάρτησή της στο Χ.

«Αν δεν αναγκαστεί να σταματήσει, η γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων δεν θα περιοριστεί στη Γάζα. Θυμηθείτε τα λόγια μου», τόνισε.

Η ανάρτηση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ:

As the long awaited ceasefire in Gaza took place, Israel’s death machinery escalated its firing in the West Bank, killing 10 people in Jenin today. If it is not forced to stop, Israel’s genocide of Palestinians will not be confined to Gaza. Mark my words. https://t.co/M4QcmCcPdL

