Νέα σφαγή από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως «εξάλειψε τρομοκράτη» (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κατεστραμμένο φαρμακείο από την ισραηλινή επιδρομή στον προσφυικό καταυλισμό Νουρ Σαμς).

Σύμφωνα με το υπουργείο, με έδρα τη Ραμάλα (κεντρικά), επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ, στο δυτικό τμήμα της Δυτικής Οχθης — παλαιστινιακής περιοχής υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 — κι άλλος ένας στον γειτονικό καταυλισμό Νουρ Σαμς, κατά τη διάρκεια εφόδων του ισραηλινού στρατού νωρίς χθες το πρωί.

This is what the bulldozers that resistance target with IEDs do, they destroy shops and property for no reason just because they can

This is them in Tulkarem right now pic.twitter.com/v3SkoOb8Dh

