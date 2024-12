Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε σε νοσοκομείο και απήγαγε ασθενή

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε χθες Τετάρτη επιδρομή που διεξήχθη από ισραηλινές δυνάμεις σε νοσοκομείο στη Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, κατά τη διάρκεια της οποίας «συνέλαβαν» ασθενή, επιχείρηση που επιβεβαιώθηκε από τον ισραηλινό στρατό (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, το κρεβάτι του ασθενούς που απήγαγαν οι ισραηλινές δυνάμεις, παριστάνοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, φωτογραφία κάτω).

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και συμβάσεων που προβλέπουν την προστασία των κέντρων υγείας και των ασθενών», υπογράμμισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η επιχείρηση είχε στόχο ιδιωτικό νοσοκομείο της Νάμπλους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επιδρομή σε κοινή ανακοίνωσή τους με τη Σιν Μπετ, υπηρεσία αντικατασκοπείας και εσωτερικής ασφαλείας, και την επίλεκτη αντιτρομοκρατική μονάδα Γιαμάμ της ισραηλινής αστυνομίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως συνελήφθη άνδρας, μέλος «τρομοκρατικού πυρήνα» που ενεχόταν σε θανατηφόρα επίθεση τον Αύγουστο και στοχοποιήθηκε την προηγουμένη σε αεροπορικό πλήγμα στη Δυτική Οχθη.

Dressed as medical staff.

A while ago, Israeli military dressed as medical staff raided Alaraby Hospital in Nablus.

They stormed the ICU, drew their weapons, assaulted nurses, and abducted a patient who had been injured yesterday before in an Israeli attack near Tubas. pic.twitter.com/1LZvzLhKup

