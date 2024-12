Ο ισραηλινός στρατός διατάσσει απομάκρυνση αμάχων από περιοχές της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε χθες Δευτέρα τον παλαιστινιακό πληθυσμό ν’ απομακρυνθεί εσπευσμένα από περιοχές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μερικές ώρες αφού ανακοίνωσε την αναχαίτιση ρουκέτας η οποία εκτοξεύθηκε από εκεί εναντίον του νότιου Ισραήλ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Η διαταγή αυτή αφορά διάφορα — τουλάχιστον πέντε — «τετράγωνα» που υποδείχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό βόρεια της πόλης Χαν Γιούνις. Είναι η πρώτη έπειτα από εβδομάδες που αναφέρεται σ’ αυτό το τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου. Ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του στο βόρειο τμήμα της περιοχής το τελευταίο διάστημα.

The occupation has just sent down leaflets with new evacuation orders for blocks in Khan Younis.

Where are displaced people supposed to go in this freezing night? We are in a concentration camp alone… pic.twitter.com/BP6E6k89xI

— Nahed hajjaj (@nahed_hajjaj99) December 2, 2024