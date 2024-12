Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στην Τουλκάρεμ (βόρεια), τέσσερις Παλαιστίνιοι μαχητές βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε αυτοκίνητο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στη συγκεκριμένη περιοχή, σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ (την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ).

Israeli occupation bulldozers are currently demolishing infrastructure and streets during their raid on Tulkarm refugee camp in the occupied West Bank. pic.twitter.com/yxuq8LFuo7

— Quds News Network (@QudsNen) December 19, 2024