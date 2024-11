Δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στην Τζαμπάλ αν-Νασρ στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουρ Σαμς στη Δυτική Όχθη και συνέλαβαν τέσσερις άνδρες.

Ο προσφυγικός καταυλισμός βρίσκεται στα ανατολικά της Τουλκαρέμ, ενώ οι συλλήψεις έγιναν μέσα στα σπίτια των τεσσάρων ατόμων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς – Τάγμα Τουλκαρέμ δήλωσαν ότι οι μαχητές τους άνοιξαν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων στην Τζαμπάλ αν-Νασρ, ενώ πυροδότησαν επίσης έναν εκρηκτικό μηχανισμό με στόχο ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα, επιτυγχάνοντας «επιβεβαιωμένες απώλειες».

Ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταξύ των οποίων:

Σύμφωνα με το Al Jazeera στην πόλη της Αζούν, συνελήφθησαν τέσσερις αδερφοί. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για μία σύλληψη, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν ο συγκεκριμένος άνδρας συμπεριλαμβάνεται στον νέο αριθμό των συλλήψεων από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli military occupation carries out more arrests in #WestBank raid

Earlier, local media reported that occupation forces arrested a Palestinian man in the occupied West Bank town of #Azzun, east of #Qalqilya.

Palestinian media outlets are now reporting that four brothers… pic.twitter.com/1pc3Y0xNTP

