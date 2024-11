Ποια θα είναι η θέση του Τραμπ στον ισραηλινό εποικισμό της Δυτικής Όχθης;

Μετά από μια επέκταση ρεκόρ της ισραηλινής εποικιστικής δραστηριότητας, ορισμένοι υποστηρικτές των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στρέφουν την προσοχή τους στον Ντόναλντ Τραμπ για να εκπληρώσει το όνειρο της επιβολής κυριαρχίας στην περιοχή που οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ως την καρδιά ενός μελλοντικού κράτους.

Η Δυτική Όχθη έχει μεταμορφωθεί από την ταχεία ανάπτυξη των εβραϊκών οικισμών από τότε που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέστρεψε ως επικεφαλής ενός ακροδεξιού εθνικιστικού συνασπισμού πριν από δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σημειώθηκε μια εκτίναξη της βίας των εποίκων που οδήγησε σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ισραηλινές σημαίες έχουν ξεφυτρώσει σε κορυφές λόφων που διεκδικούν ορισμένοι έποικοι στην κοιλάδα του Ιορδάνη της Δυτικής Όχθης.

Αυτό έχει αυξήσει τις ανησυχίες πολλών τοπικών Παλαιστινίων για μεγαλύτερο έλεγχο των περιοχών αυτών.

Ορισμένοι έποικοι προσευχήθηκαν για τη νίκη του Τραμπ πριν από τις εκλογές.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες. Είμαστε ακόμη και αισιόδοξοι σε κάποιο βαθμό», δήλωσε ο Γισραέλ Μεντάντ, ακτιβιστής και συγγραφέας που υποστηρίζει την απορρόφηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, μιλώντας στο Reuters για τη νίκη του Τραμπ.

Οι έποικοι πανηγύρισαν για τον διορισμό από τον Τραμπ μιας ομάδας αξιωματούχων που είναι γνωστοί για τις φιλοϊσραηλινές τους απόψεις, μεταξύ των οποίων ο πρέσβης Μάικ Χάκαμπι, ένας ευαγγελικός χριστιανός που έχει πει ότι η Δυτική Όχθη δεν βρίσκεται υπό κατοχή και προτιμά τον όρο «κοινότητες» από τον όρο «οικισμοί».

Και κατά τον τελευταίο μήνα, υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης και υποστηρικτές των εποίκων που έχουν καλλιεργήσει δεσμούς με τη χριστιανική δεξιά των ΗΠΑ έχουν προωθήσει όλο και περισσότερο σε δημόσια σχόλια την άλλοτε περιθωριακή ιδέα της «αποκατάστασης της κυριαρχίας» στη Δυτική Όχθη.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει ανακοινώσει καμία επίσημη απόφαση για το θέμα.

Ωστόδο είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Τραμπ θα δώσει στήριξη σε μια κίνηση που θέτει σε κίνδυνο τη στρατηγική φιλοδοξία της Ουάσινγκτον για μια ευρύτερη συμφωνία στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Η συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, η οποία τίθεται απέναντι στην ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Όχθη.

«Η επιθυμία του Τραμπ για επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα», δήλωσε ο Ντένις Ρος, πρώην διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή σε κυβερνήσεις Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, βασιζόμενος στη δική του εκτίμηση για τον Τραμπ σχετικά με την εξωτερική πολιτική.

«Δεν υπάρχει περίπτωση οι Σαουδάραβες να σκεφτούν σοβαρά να συμμετάσχουν αν το Ισραήλ απορροφήσει επίσημα τη Δυτική Όχθη», είπε.

