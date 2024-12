Νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Παλαιστινίων στην Τζενίν

Νέες ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής και ενόπλους σημειώθηκαν χθες Κυριακή στην περιφέρεια του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Από το πρωί της Πέμπτης, στην Τζενίν, πόλη στα όρια της οποίας εκτείνεται καταυλισμός προσφύγων, επικρατεί πυρετώδης κατάσταση, αφού ομάδα ενόπλων άρπαξε δυο οχήματα της Παλαιστινιακής Αρχής κι έκανε παρέλαση κραδαίνοντας όπλα σε δρόμους στον καταυλισμό, ανεμίζοντας λάβαρα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

The Jenin Battalion confiscated two vehicles belonging to the PA security services in protest against their arrest of resistance fighters from the Jenin refugee camp. pic.twitter.com/OZe9UJMgSV

