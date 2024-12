Ανταλλαγές σφοδρών πυρών μεταξύ Παλαιστινίων στην Τζενίν

Ανταλλαγές πυρών με αυτόματα όπλα καταγράφηκαν χθες Πέμπτη το βράδυ ανάμεσα σε μέλη ένοπλων οργανώσεων και των δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής στην Τζενίν, έπειτα από την αρπαγή οχημάτων της Αρχής, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται επιτόπου (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, μέλη ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στην Τζενίν).

Οι ανταλλαγές πυρών, που ήταν σφοδρά περί τις 21:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ξέσπασαν αφού μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πήραν θέσεις γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων, προπύργιο παρατάξεων που διεξάγουν ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

The Jenin Battalion confiscated two vehicles belonging to the PA security services in protest against their arrest of resistance fighters from the Jenin refugee camp. pic.twitter.com/OZe9UJMgSV

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας έστησαν οδοφράγματα γύρω από τον καταυλισμό προσφύγων.

Από χθες το πρωί στην Τζενίν, πόλη στα όρια της οποίας εκτείνεται καταυλισμός προσφύγων, επικρατούσε πυρετώδης κατάσταση, αφού ομάδα ενόπλων άρπαξε δυο οχήματα της Παλαιστινιακής Αρχής κι έκανε παρέλαση κραδαίνοντας όπλα σε δρόμους στον καταυλισμό, ανεμίζοντας λάβαρα του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατηγός Ανουάρ Ρατζάμπ, εκπρόσωπος των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, κατηγόρησε «ομάδα παράνομων» ότι «άνοιξε πυρ εναντίον της έδρας των δυνάμεων ασφαλείας» και «μπόρεσε να κλέψει δυο οχήματα».

Jenin battalion is clashing with the PA in the vicinity of Jenin refugee camp pic.twitter.com/dbc8OeYvc1

Πρόσθεσε πως «οι υπηρεσίες ασφαλείας θ’ ανακτήσουν τα οχήματα και θα φροντίσουν να λογοδοτήσουν όλοι όσοι διέπραξαν αυτήν την ενέργεια».

Τα βίαια επεισόδια ανάμεσα σε παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και τον ισραηλινό στρατό ήταν συχνά στη Δυτική Οχθη — παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967 — ήδη πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Αυξήθηκαν εκρηκτικά έκτοτε. Ο καταυλισμός προσφύγων της Τζενίν, όπως και άλλοι στην περιοχή, μπήκε στο στόχαστρο ευρείας κλίμακας ισραηλινής επιχείρησης το καλοκαίρι, με δεκάδες νεκρούς σε σκληρές μάχες.

A video shows members of the resistance in Jenin after they seized two vehicles from the Palestinian Authority (PA) security forces, in protest of their abduction and arrest of several resistance fighters from the camp.

The PA’s security forces work in collaboration with the… pic.twitter.com/b2wnkCAMHy

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 5, 2024