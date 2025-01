To BBC, επικαλούμενο έναν υψηλόβαθμο Παλαιστίνιο αξιωματούχο, μεταδίδει ότι ανάμεσα στις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς κατά την επερχόμενη εκεχειρία στη Γάζα είναι ότι θα λειτουργεί η αστυνομία της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Την είδηση αναμεταδίδουν και οι Times of Israel.

Οι αστυνομικοί της Χαμάς θα φορούν τις μπλε στολές τους σε ορισμένες από τις περιοχές της Γάζας.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί της Χαμάς θα επιβλέπουν τη μετακίνηση των εκτοπισμένων εντός της Γάζας, αλλά θα αποφεύγουν τις περιοχές όπου βρίσκονται στρατεύματα των IDF στη Λωρίδα. Θα φέρουν όπλα όταν χρειάζεται, ενώ Αιγύπτιοι και Καταριανοί αξιωματούχοι θα βοηθήσουν στη διαμεσολάβηση σε περίπτωση συγκρούσεων μεταξύ των πλευρών.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε χθες 50 «τρομοκρατικούς στόχους» κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση.

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι θα συντονιστούν στενά με την παλαιστινιακή αντίσταση για ν’ αντιμετωπίσουν το Ισραήλ στην περίπτωση που παραβιαστεί η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τους.

