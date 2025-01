Τουλάχιστον 4 νεκροί, 3 Παλαιστίνιοι και ισραηλινός υπαξιωματικός στα κατεχόμενα εδάφη

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ τον θάνατο δυο Παλαιστινίων από ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, όπου τα αιματηρά επεισόδια είναι στην πράξη καθημερινά (στη φωτογραφία από το Χ, @Timesofgaza, επάνω, επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Τζενίν).

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δυο άνδρες, «η ταυτότητα των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστή» σκοτώθηκαν «από σφαίρες της κατοχής στον καταυλισμό (προσφύγων) της Τζενίν». Αλλος άνδρας σκοτώθηκε στην ίδια πόλη προχθές Τετάρτη.

Η ευρεία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη διανύει τη δέκατη μέρα

BREAKING | Israeli forces open fire at Palestinians around the buses carrying the released prisoners in Beitunia, occupied West Bank. pic.twitter.com/GIAbMQW0l1 — The Cradle (@TheCradleMedia) January 30, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του χθες ότι στρατιωτικός, ο λοχίας Λίαμ Χάζι, είκοσι ετών, μέλος τάγματος αναγνώρισης, «έπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης» και συστρατιώτης του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε πως ο υπαξιωματικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με παλαιστίνιους μαχητές στην Τζενίν.

Παράλληλα, παλαιστινιακά ΜΜΕ ανέφεραν ότι 42χρονος σκοτώθηκε χθες από ισραηλινά πυρά στη Νάμπλους, επίσης στο βόρειο τμήμα της παλαιστινιακής περιοχής, και η σύζυγός του τραυματίστηκε.

🚨🇵🇸🇮🇱 An Israeli soldier has been killed after attempting to invade Jenin [Follow @S2FUncensored] pic.twitter.com/jdMrRarCXY — The Saviour (@stairwayto3dom) January 30, 2025

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιοχή της Τζενίν και του παρακείμενου καταυλισμού προσφύγων, που διανύει πλέον τη δέκατη ημέρα της.

Στην καρδιά της επιχείρησης βρισκόταν κατά τις πρώτες ημέρες του «Σιδηρού Τείχους», όπως βαφτίστηκε η επιχείρηση, ο καταυλισμός προσφύγων. Στόχος ήταν παλαιστίνιοι μαχητές προσκείμενοι στα κινήματα Χαμάς και Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Θα «παραμείνουμε»

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως ο στρατός θα παραμείνει στην πόλη κι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση, για να «εγγυηθεί πως δεν θα επιστρέψει η τρομοκρατία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

With a ceasefire in Gaza, Israel is rapidly stepping up violence in the occupied West Bank. In Jenin alone, Israel’s raids have destroyed over 100 homes and buildings and forcibly displaced over 15,000 Palestinians since January 21. pic.twitter.com/lquiWsNsDk — AJ+ (@ajplus) January 31, 2025

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ακόμη πως σκότωσαν προχθές Τετάρτη «δέκα τρομοκράτες» σε αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ταμούν, στην επαρχία Τούμπας, νοτιοανατολικά της Τζενίν.

«Κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης του στρατού και της Σιν Μπετ (σ.σ. υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και πληροφοριών), drones της πολεμικής αεροπορίας επιτέθηκαν σε ομάδα ένοπλων τρομοκρατών στην περιοχή του Ταμούν», σύμφωνα με το κείμενο, που διατείνεται πως δυο από τους νεκρούς ενέχονταν σε επίθεση μ’ εκρηκτικά την 20ή Ιανουαρίου η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ισραηλινός στρατιωτικός.

An Israeli bulldozer was filmed ripping up parts of a road in the occupied West Bank town of al-Yamoun. The Israeli military is conducting its fourth day of a major operation in nearby Jenin. pic.twitter.com/C0LE8KrCk3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 24, 2025

Παλαιστινιακές πηγές είχαν ήδη ανακοινώσει την προηγουμένη τον βομβαρδισμό και τον απολογισμό των δέκα νεκρών. Η Χαμάς κατήγγειλε «την κλιμάκωση των εγκλημάτων της φασιστικής κατοχής στη Δυτική Οχθη και τη συνεχιζόμενη πολιτική των δολοφονιών ηρωικών μελών της αντίστασης και μουτζαχεντίν (σ.σ. ‘ιερών πολεμιστών’)».

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι νεκροί

Η βία κλιμακώθηκε ραγδαία στη Δυτική Οχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στη Χαμάς και τον στρατό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον 876 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή επιθέσεις εποίκων έκτοτε, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

🇺🇸🇮🇱⚔️🇵🇸A woman from Ramallah, West Bank, Palestine facing the Israeli occupation forces storming her home: «This is my house, you’re not allowed into my house…you want to shoot me? Shoot me, I’m not afraid of you…leave..» Where are all the women rights activists of… pic.twitter.com/zX8t0ThfRf — dana (@dana916) January 30, 2025

Στην άλλη πλευρά, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 30 Ισραηλινοί, είτε σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ