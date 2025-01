Για τρίτη ημέρα συνεχίζει η επιχείρηση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, την οποία οι IDF ονομάζουν «αντιτρομοκρατική».

Οι επιδρομές του ισραηλινού στρατού γίνονται στην Τζενίν και γύρω από αυτή.

Οι IDF σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στην Μπουρκίν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

The Israeli occupation forces push more reinforcements into the village of Burqin, west of Jenin, where the forces are besieging a home. pic.twitter.com/3Ftc6JXgEF

