Μαίνεται ο ακήρυχτος πόλεμος του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη: Μπαράζ συλλήψεων, τουλάχιστον 34 νεκροί τον Ιανουάριο

Την ώρα που η εκεχειρία στη Γάζα «κρατάει», το Ισραήλ συνεχίζει για τέταρτη ημέρα τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη, κατά κύριο λόγο στην Τζενίν και τις περιοχές γύρω από αυτή.

Ο ισραηλινός στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας δηλώνουν ότι διεξάγουν «σειρά επιχειρήσεων» στην Τζενίν αφού το Ισραήλ μάχεται σε έναν «πολυμέτωπο πόλεμο» που τώρα έχει μεταφερθεί στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 12 είναι οι νεκροί στην Τζενίν και δεκάδες οι τραυματίες από την Τρίτη που ξεκίνησε η επιχείρηση του Ισραήλ στον συγκεκριμένο προσφυγικό καταυλισμό.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ισραηλινές δυνάμεις πολιόρκησαν και βομβάρδισαν σπίτι στην Καμπατίγια.

Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, drones και μια μπουλντόζα χρησιμοποιήθηκαν στην ισραηλινή επιδρομή σε μια σειρά από σπίτια, όπως αναφέρουν οι επιτόπιοι ανταποκριτές του αραβικού μέσου.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο πέταξαν πάνω από ένα σπίτι, δίνοντας εντολή μέσω μεγαφώνων προς έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν μέσα να παραδοθεί και δίνοντας οδηγίες στην υπόλοιπη οικογένεια να εκκενώσει το σπίτι, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Στη συνέχεια οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά του σπιτιού, την ώρα που ακούγονταν ήχοι από ένοπλες συγκρούσεις σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τους ανταποκριτές του AJ.

Μόνο τις τελευταίες ώρες, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε 15 συλλήψεις στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφόρησης. Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε συλλήψεις τόσο στην Τουλκαρέμ όσο και στην Τζενίν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην πόλη Ναμπλούς, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν επίσης τρεις Παλαιστίνιους από την ίδια οικογένεια, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA έχει κυκλοφορήσει μια ανανεωμένη έκθεση σχετικά με τις ανθρωπιστικές συνθήκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη όπου οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές και οι επιθέσεις των εποίκων έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την OCHA:

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Killings, violence and movement restrictions in the #WestBank continue to put people’s safety and wellbeing at risk, and access to health care is deteriorating.

Read more in our latest update: https://t.co/qVG8wkygPx pic.twitter.com/cgxdA4D3DW

— OCHA OPT (Palestine) (@ochaopt) January 23, 2025