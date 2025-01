Το άγαλμα του Τζόκοβιτς διχάζει τους Αυστραλούς!

Το όνομα του Νόβακ Τζόκοβιτς από μόνο του πυροδοτεί διαμάχες και αντιπαραθέσεις στις τάξεις των Αυστραλών φιλάθλων. Ο «Νόλε» δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με το Αυστραλιανό κοινό και αυτό επιβεβαιώνεται κάθε φορά που συμμετέχει στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Πρόσφατη αιτία διαμάχης στάθηκε η επιθυμία του επικεφαλής του Αυστραλιανού Όπεν, Γκρεγκ Τάιλι να ανεγείρει άγαλμα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Melbourne Park. Ο Τάιλι θέλει να δημιουργήσει μια συλλογή από αγάλματα και θεωρεί ότι ο Τζόκοβιτς είναι ο καταλληλότερος για να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα.

«Θα ήθελα να έχουμε μια ολόκληρη περιοχή γεμάτη αγάλματα μεγάλων παικτών του τένις», δήλωσε ο Τάιλι και πρόσθεσε:

«Ο Τζόκοβιτς έχει κερδίσει το Αυστραλιανό Όπεν 10 φορές και πιστεύω ότι μπορεί να το κερδίσει ξανά. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους μεγάλους τενίστες του αθλήματος, θα το κάνουμε».

Ο Τζόκοβιτς αν κι έχει γράψει ιστορία στο Αυστραλιανό Όπεν, κατακτώντας τα 10 από τα 24 Grand Slam της καριέρας του στη Μελβούρνη, δεν τα πάει καλά με το κοινό της χώρας.

Το 2022, ο Σέρβος τενίστας απελάθηκε από την Αυστραλία λόγω της άρνησής του να εμβολιαστεί κατά του Covid. Η συμπεριφορά του και η στάση του πάνω στο θέμα εξόργισε τους Αυστραλούς, ενώ έχασε και αρκετούς θαυμαστές.

Φέτος αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη μετά τη νίκη του επί του Λεχέτσκα, διαμαρτυρόμενος για τα προσβλητικά σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής του Channel 9, Τόνι Τζόουνς κατά του ίδιου και των Σέρβων φιλάθλων.

Novak Djokovic did not do a post-match interview after his win at Australian Open.

He gave a quick statement, signed some autographs, and was booed by some of the crowd as he left.

pic.twitter.com/6kOG5LYCLP

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2025