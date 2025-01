Όλοι έχουμε ακούσει ιστορίες για οδηγούς και παρκαρίσματα. Η συγκεκριμένη όμως ξεπερνά κάθε φαντασία και τρομάζει αφού από τύχη δεν σημειώθηκε τραγωδία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδία και καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα αμάξι κατέληξε από το πάρκινγκ στο κενό, με τους επιβάτες αλλά και τους περαστικούς να κινδυνεύουν.

Η στιγμή του ατυχήματος σοκάρει…

Ο οδηγός βάζει λανθασμένα όπισθεν, γκρεμίζει το προστατευτικό τοιχίο και το όχημα πέφτει από τον πρώτο όροφο.

Το ΙΧ προσκρούει στο έδαφος με μεγάλη δύναμη, με αποτέλεσμα να σπάσει και το δάπεδο ενώ οι επιβάτες του έχουν πανικοβληθεί και ζητούν βοήθεια.

Κάποιοι περαστικοί σπεύδουν στο σημείο και προσπαθούν να τους απεγκλωβίσουν ώστε να διαπιστώσουν αν είναι όλα καλά.

Ευτυχώς, τη γλίτωσαν. Μέσα στην ατυχία τους ήταν τυχεροί και δεν τραυματίστηκαν.

#Maharashtra Pune – Car Parking Accident Video: In a shocking incident at a Viman Nagar society in Pune, a car accidentally engaged reverse gear and plunged straight down from the second floor! 🚗💥 #Pune #ParkingAccident #ShockingIncident pic.twitter.com/1oJyohgB6e

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 22, 2025