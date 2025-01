«Φευγάτος» ο Γκρίλις από την Μάντσεστερ Σίτι – Αυτές οι ομάδες τον θέλουν

Ο διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Τζακ Γκρίλις, δεν έχει βρει ακόμη φέτος το ρυθμό του και έχει χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας, καθώς ο Πεπ Γκουαρντιόλα προτιμά τον Ζερεμί Ντοκού για το αριστερό άκρο της επίθεσης των «πολιτών».

Ο Αγγλος άσος ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το treble, αλλά οι επιδόσεις του φέτος είναι απογοητευτικές και ο Καταλανός κόουτς έχει αποφασίσει να τον βάλει στη λίστα των υπό αποχώρηση παικτών, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider», για να χρηματοδοτήσει την απόκτηση παικτών στη θερινή μεταγραφική περίοδο.

