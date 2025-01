Άρσεναλ: Τέλος η σεζόν για τον Γκάμπριελ Ζεσούς

Αν και έπαιζε από το 61′ με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Νταλότ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε σε μεγάλο βράδυ τον τερματοφύλακά της, Μπαγιντίρ και προκρίθηκε στους «32» του FA Cup επικρατώντας στα πέναλτι της Άρσεναλ (1-1 κ.δ., 3-5 πεν.).

Ωστόσο το σημαντικότερο πλήγμα για την Άρσεναλ, ήταν πως ο φορμαρισμένος το τελευταίο διάστημα Γκάμπριελ Ζεσούς πιθανότατα δεν θα παίξει στο υπόλοιπο της σεζόν, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό γόνατο.

BREAKING: Gabriel Jesus suffers suspected injury to his ACL 🚨 pic.twitter.com/L3oJCUW9mo

Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στη Γιουνάιτεντ και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic» εκτιμάται πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και ο Μίκελ Αρτέτα αναμένεται να στραφεί στη χειμερινή μεταγραφική αγορά για την απόκτηση ενός επιθετικού. Να σημειωθεί πως ο Ζεσούς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό στο δεξί πόδι το 2022 και έμεινε εκτός γηπέδων για πέντε μήνες.

Per @David_Ornstein, Gabriel Jesus is set for long spell out with suspected ACL rupture 🤕

Arsenal’s injury crisis just gets worse & worse 😬 pic.twitter.com/j5SHN6LoG1

— LiveScore (@livescore) January 14, 2025