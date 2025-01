Απίστευτο σερί από τον Γκάμπριελ Ζεσούς – Όταν σκοράρει στην Premier League η ομαδα του δεν χάνει

Τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου διαστήματος με την φανέλα της Άρσεναλ συνέχισε ο Γκάμπριελ Ζέσους.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν αυτός που ισοφάρισε το σκορ απέναντι στην Μπρέντφορντ στον πρώτο αγώνα των «κανονιέρηδων» για το 2025. Τέρμα που αποτέλεσε την αφετηρία για την ανατροπή της ομάδας του Αρτέτα και το τελικό 3-1.

Έτσι, ο 27χρνος συνεχίζει να «τρέχει» ένα ασύλληπτο ρεκόρ καθώς από τότε που πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του στην Premier League για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι μέχρι και σήμερα σε όποιον αγώνα σκοράρει η ομάδα του αποφεύγει την ήττα!

Gabriel Jesus when scoring in the Prem:

62 games

57 wins

5 draws

0 defeats

The most games scored in without losing a single one in PL history. pic.twitter.com/OXQDJ49WJ0

— StatMuse FC (@statmusefc) January 1, 2025