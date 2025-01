Γιατί απαγορευόταν να εκτελέσει πέναλτι ο Σαλιμπά στο Άρσεναλ – Μ. Γιουνάιτεντ; Ο άγνωστος κανονισμός

Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά έχει γίνει viral μετά το χθεσινό Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το… άδειασμα με ποδιά, μάλιστα, από τον Τζόσουα Ζίρκζι.

This Angle of Zirkzee sending Saliba back to France OMDS😭

pic.twitter.com/aubhrMKC7L

— AB⚕ (@AbsoluteBruno) January 13, 2025