Η Άρσεναλ κινδυνεύει να μείνει άτιτλη για 5η χρονιά

Με τη διαφορά από τη Λίβερπουλ στους 6 βαθμούς στην Premier League (…με ματς παραπάνω) και την ήττα στον πρώτο ημιτελικό του League Cup από τη Νιούκασλ, το 2025 φαίνεται πως δεν έχει μπει καλά για την Άρσεναλ.

Η αγωνιστική πτώση της Μάντσεστερ Σίτι είχε δώσει την εντύπωση πως η ομάδα του Αρτέτα θα βρει τη χαραμάδα που έψαχνε για να φτάσει στον τίτλο μετά από 21 χρόνια. Όμως υπολόγιζε χωρίς την εκπληκτική Λίβερπουλ του Σλοτ.

Η Νιουκάσλ ήρθε για να επιβεβαιώσει πως οι Λονδρέζοι βρίσκονται σε τέλμα. Ο Αρτέτα χρέωσε την ήττα στην… μπάλα του EFL και στην αδυναμία των παικτών του να προσαρμοστούν σε αυτή. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν πάντως ο λόγος που οι Gunners δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω από 3 σουτ στο στόχο σε 23 προσπάθειες.

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πατρίς Εβρά, ειρωνεύτικέ με σχόλιο του την Άρσεναλ και έγινε viral. «Το να βλέπεις την Άρσεναλ είναι σαν να βλέπεις Netflix, πάντα περιμένεις την επόμενη σεζόν.»

Ο άλλοτε αστέρας των κανονιέρηδων, Τίο Γουόλκοτ, έκανε έντονη κριτική στον Αρτέτα. Ο λόγος; Η αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο παιχνιδιού, με τον οποίο συν τοις άλλοις έχει αφήσει το στίγμα της η ομάδα. «Χαίρονται περισσότερο για τις στατικές φάσεις παρά για το ελεύθερο ποδόσφαιρο» σχολίασε.

Theo Walcott: “With Arsenal, at this moment in time, what worries me is they’re getting excited by set-pieces all the time, instead of that free-flowing football — that’s what Arsenal is known for, they’re shying away from it.”

