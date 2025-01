Αντσελότι: «Ηταν μια πολύ κακή βραδιά – Δεν ήμασταν στο γήπεδο…»

Η Μπαρτσελόνα διέσυρε με 5-2 τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας στον τελικό του σούπερ καπ και κατέκτησε το τρόπαιο, παίρνοντας μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο την ρεβάνς από την περσινή της ήττα στο Ριάντ από τους «μερένγκες» (4-1) και φέρνοντας ξανά το τρόπαιο στη Βαρκελώνη, όπως είχε κάνει και το 2023.

🚨⚪ Carlo Ancelotti: “The only thing I save is Kylian Mbappé and his very good game, he did very well”.

“For the rest… we’ve been bad today. We must look ahead”. pic.twitter.com/OuxFlTJkkr

