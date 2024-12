Διαμαντίδης VS Σπανούλης για τον καλύτερο στην ιστορία της Euroleague (pic)

Εδώ και αρκετό διάστημα «τρέχει» η ψηφοφορία για τους 25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Euroleague, με αφορμή τη φετινή επετειακή σεζόν της διοργάνωσης.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να ψηφίζουν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου και να διαλέξουν τους δικούς τους αγαπημένους παίκτες όλων των εποχών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και φυσικά το ελληνικό μπάσκετ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την κορυφή.

Η λίγκα γνωστοποίησε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, εκεί όπου την πρώτη θέση βρίσκεται ο Δημήτρης Διαμαντίδης με ποσοστό των ψήφων 3.24% και προηγείται οριακά του Βασίλη Σπανούλη που ακολουθεί με 3.10%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Θοδωρής Παπαλουκάς και Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Δημήτρης Διαμαντίδης (3.24%)

Βασίλης Σπανούλης (3.10%)

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (3.04%)

Θοδωρής Παπαλουκάς (2.83%)

Ντέγιαν Μποντίρογκα (2.82%)

Here are the TOP 5 players with the most All-25 EuroLeague votes! 🤩👀

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2024