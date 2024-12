Ο Βασίλης Σπανούλης έστειλε το δικό του μύνημα για την ψηφοφορία της Euroleague με σκοπό την ανάδειξη των 25 κορυφαίων παικτών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Μονακό που έχει κατακτησει την διοργάνωση τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους και ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει για να αναδείξει την κορυφαία 25αδα.

Vote for your top 25 EuroLeague players by clicking the link below 🔗 https://t.co/cm4LA27I8q #ONLY25 pic.twitter.com/EGueLwLoQJ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 13, 2024