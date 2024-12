Σπανούλης vs Διαμαντίδης για την πρώτη θέση των κορυφαίων 25 της Euroleague (pic)

Πριν από τρεις μέρες, η Euroleague ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η ψηφοφορία του κοινού για τους 25 κορυφαίους παίκτες στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης.

Έτσι, περίπου 72 ώρες αργότερα, η λίγκα έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, με το ελληνικό χρώμα να είναι έντονο από την αρχή έως το τέλος.

Στη μάχη για την κορυφή συναντάμε δύο εκ των κορυφαίων ευρωπαίων όλων εποχών. Ο λόγος φυσικά για τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Βασίλη Σπανούλη. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού είναι πρώτος με 3.40%, με τον θρύλο του Ολυμπιακού να ακολουθεί σε απόσταση… αναπνοής με 3.38%. Την πρώτη τριάδα κλείνει ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με 3.15%.

