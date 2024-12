ΠΑΣΟΚ: Σταθεροποιείται αλλά δεν κλείνει η ψαλίδα με τη ΝΔ – Η υποδοχή στον Ανδρουλάκη από τους Σοσιαλιστές

Σταθεροποίηση -με διαφορά- στη δεύτερη θέση με ποσοστιαίες διαφορές, ωστόσο, άνω του 10% από την πρώτη ΝΔ, καταγράφει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ταυτόχρονα εντοπίζεται η πολυσυζητημένη αμφίπλευρη προσέλκυση ψηφοφόρων, με επικράτηση της Χαριλάου Τρικούπη, σε ακόμη μία μέτρηση, σε όσους αυτοπροσδιορίζονται «κεντρώοι».

Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην εκτίμηση ψήφου υποχωρεί ελαφρά από το 18,8% στο 17,4% σε σχέση με την προηγούμενη σφυγμομέτρηση της ίδιας εταιρείας. Αντίστοιχα η ΝΔ καταγράφει σχετική άνοδο στο 29,2% από το 28,2%.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για τον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην εκτίμηση ψήφου εντοπίστηκε στο 17% – όσο, δηλαδή, και στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Η ΝΔ κατέγραψε μικρή άνοδο από το 29,5% στο 30%.

Όσον αφορά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, ο κ. Ανδρουλάκης παρότι καταγράφει μια σχετική δημοφιλία, εντοπίζεται, ακόμη, σε χαμηλές πτήσεις, με 8 ποσοστιαίες μονάδες, όσες και στην προηγούμενη μέτρηση. Ο Κυρ. Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος σε αυτό το μέτωπο με 31%, ενώ η απάντηση «κανένας» έλαβε 30%.

Ακόμη, για ακόμη έναν μήνα, το κόμμα με τη μεγαλύτερη δυνητική επιρροή είναι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ενώ, ακολουθείται από τη ΝΔ. Ως προς την αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 26% έχει θετική γνώμη και το 58% αρνητική, ποσοστά πολύ υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ (πριν, δηλαδή, τις κοινοβουλευτικές ανακατατάξεις). Αντίστοιχη τάση αποτυπώνεται και στην ερώτηση για την αξιολόγηση του Ν. Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου 29% έχει θετικές γνώμες, ενώ 57% έχει αρνητική γνώμη.

Ακόμη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συνεχίζει να έχει υψηλή συσπείρωση (84,2%), με τις αξιοσημείωτες διαρροές του (6,8%) να είναι προς τη ΝΔ. Εισπράττει από το κυβερνών κόμμα 4,6% – που είναι η μεγαλύτερη αιμορραγία για τη γαλάζια παράταξη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ λαμβάνει 13,1%.

Ως προς το πώς κατανέμεται η πρόθεση ψήφου ως προς την κλίμακα δεξιά και αριστερά, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επικρατεί επί της ΝΔ σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντρώοι», «κεντροαριστεροί» και «αριστεροί». Το κυβερνών κόμμα κυριαρχεί σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως «κεντροδεξιοί» και «δεξιοί».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζουν πως «καθίσταται σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εδραιώνεται ως ο αντίπαλος πόλος στη ΝΔ, ανοίγοντας συνεχώς δεξαμενές ψηφοφόρων αμφίπλευρα».

Προσθέτουν επίσης πως «κάνοντας τον απολογισμό του τελευταίου διμήνου το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ πέτυχε να ορίζει την πολιτική ατζέντα, να αναδεικνύει την αβελτηρία και την αποτυχία της κυβέρνησης, να συνδέεται με κοινωνικές ομάδες και να υπογραμμίζει την εναλλακτική του πρόταση».

Τις προηγούμενες μέρες η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Α. Διαμαντοπούλου είχε αναφέρει για τις δημοσκοπήσεις πως «η ΝΔ κατεβαίνει με το ασανσέρ και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει με τα σκαλιά. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει πολλή δουλειά, θέλει τρέξιμο, θέλει πολύ προσπάθεια βήμα-βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε στην ταράτσα».

Στο μεταξύ, χθες, ο κ. Ανδρουλάκης συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπου είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκάρδιες συνομιλίες με τους Σοσιαλιστές ηγέτες.

Πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον Ν. Ανδρουλάκη οι Αντόνιο Κόστα (πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), Πέδρο Σάντσεθ (πρωθυπουργός Ισπανίας), Στέφαν Λέβεν (πρόεδρος Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος) και Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ (επικεφαλής ευρωομάδας S&D).

Οι συνομιλίες που είχαν, μάλιστα, έγιναν η κεντρική φωτογραφία που ανήρτησε το PES στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Welcoming #PESleaders to the #EUCO preparatory meeting in Brussels. On the agenda: new EU mandate, Ukraine, Middle East@Teresaribera @magdandersson pic.twitter.com/AmZCcll8MN

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) December 19, 2024