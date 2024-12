Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, πιθανώς από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, στους κοιτώνες που βρίσκονται κοντά σε ένα εστιατόριο σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γεωργία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία.

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της χώρας, η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως υπόθεση απώλειας ζωής από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ποινικού Κώδικα της Γεωργίας.

«Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν αποκαλύπτουν ίχνη βίας στα σώματα» των θυμάτων, 11 εκ των οποίων είναι αλλοδαποί υπήκοοι και ένας γεωργιανής υπηκοότητας, που βρέθηκαν «μέσα στους κοιτώνες στον δεύτερο όροφο ενός ινδικού εστιατορίου στο Γκουνταούρι», χιονοδρομικό κέντρο στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν το Σάββατο σε υπνοδωμάτιο του δεύτερου ορόφου, ενώ όπως αναφέρουν διεθνή μέσα οι θανόντες εικάζεται ότι ήταν εργαζόμενοι εστιατορίου.

Μια φωτογραφία των εγκαταστάσεων στους πρόποδες του βουνού δείχνει ότι πρόκειται για τριώροφο εστιατόριο με το ανώτερο τμήμα του πιθανότατα να χρησιμοποιείται για τη διαμονή του προσωπικού.

Georgia ski resort horror as 12 found dead from carbon monoxide poisoning in rooms https://t.co/Xju1dozObV https://t.co/Xju1dozObV

— The Daily Record (@Daily_Record) December 16, 2024