Λίβερπουλ: Χωρίς Άλισον κόντρα στην Έβερτον (pic)

Η Λίβερπουλ, υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλοτ, δείχνει ασταμάτητη σε Premier League και Champions League ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα στην σεζόν πορεύεται χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα. Ο Άλισον τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στον αγώνα των «ρεντς» με την Κρίσταλ Πάλας (5/10) και έκτοτε την θέση του έχει πάρει ο Κέλεχερ.

Το ρολόι της επιστροφής του Άλισον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του αλλά όχι στον αγώνα του Σαββάτου (7/12) κόντρα στην συμπολίτισσα Έβερτον, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο Ολλανδός τεχνικός της ομάδας.

Arne Slot confirms Alisson, Jota & Chiesa all closing in on return but not ready for the Merseyside derby.

Mac Allister suspended, but Gravenberch will start.

«Aggressive» and «smart» were today’s buzzwords as Slot prepares for his first derby.https://t.co/6iwbhPUe2X

— Andy Jones (@adjones_journo) December 6, 2024