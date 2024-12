Μεγάλη ανατροπή με Σαλάχ στη Λίβερπουλ! (pic)

Σε… σίριαλ έχει μετατραπεί η υπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Μοχάμεντ Σαλάχ με τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα, όμως, με τον πρώην Αιγύπτιο διεθνή, Χαϊτάμ Φαρούκ, αυτή η διαδικασία έχει φτάσει πια στο τέλος της. Στο αίσιο τέλος της!

Με δημοσίευσή του στα social media, o Φαρούκ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία. Μάλιστα, θέλησε να συγχαρεί τον συμπατριώτη του για την εξέλιξη αυτή, αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία.

«Συγχαρητήρια για την ανανέωση με τον αριθμό που θέλεις και την χρονική περίοδο που εσύ επιθυμείς. Ο Αιγύπτιος Βασιλιάς κυβερνά σύμφωνα με τη δική του κρίση», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Ex Egyptian footballer and beIN Sports pundit Haytham Farouk has tweeted this about salah 👀👀 #lfc #salah pic.twitter.com/KW8rsbXGz1

