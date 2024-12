Η Λίβερπουλ έκανε πρόταση ανανέωσης στον Φαν Ντάικ και ακολουθεί ο Σαλάχ

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, όντας πρώτη στην Premier League και το +9 από τις δεύτερες Άρσεναλ και Τσέλσι μετά από 13 αγωνιστικές. Αποκορύφωμα η νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Anfield» με τα γκολ των Χάκπο και Σαλάχ.

Έτσι, οι διοίκηση των «ρεντς», μετά και την απογοήτευση που έχει εκφράσει ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, ξεκινά τις διαδικασίες για τις ανανεώσεις συμβολαίων των πολύτιμων για την «μηχανή» του Άρνε Σλοτ, Βίρτζιν Φαν Ντάικ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

🚨 EXCL: Liverpool have made a contract offer to Virgil van Dijk. Opening proposal some time ago – no breakthrough yet on deal value or length but talks continue. Salah offer anticipated soon. #LFC dialogue also ongoing with Alexander-Arnold @TheAthleticFC https://t.co/olKqkHoM4B

