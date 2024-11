Απίστευτο στιγμιότυπο: Τα βρήκε… σκούρα κόντρα στον Φαν Ντάικ ο Εμπαπέ (vid)

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (2-0), με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να χαρίζουν ένα μοναδικό στιγμιότυπο.

Σε μία φάση του ματς, στα πρώτα λεπτά, ο Γάλλος σταρ της Βασίλισσας προσπάθησε να ντριπλάρει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους του, με τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό των «Reds», να τον ρίχνει κάτω με δύναμη στην εξέλιξη της φάσης.

Ο Εμπαπέ μπορεί να κέρδισε φάουλ σε αυτή τη φάση, αλλά έπεσε στο έδαφος κάνοντας μια… εντυπωσιακή τούμπα, στο χορτάρι του «Άνφιλντ».

Μάλιστα, ένας χρήστης του twitter, σε ποστάρισμά του, παρομοίασε την πτώση του Εμπαπέ σαν κίνηση… break dance.

Some one should have told Mbappe that this was a football match and not a dance battle lol 😭😭😭 pic.twitter.com/Tc1lSkVNNS

— 𝐓𝖔𝖕𝕯𝖆𝖜𝖌𝕱𝖈𝖇 ™🇦🇺 (@PlutoVibez_) November 27, 2024