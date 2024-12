Σλοτ: «Ίσως ο Σαλάχ ξέρει κάτι για τις 115 κατηγορίες της Σίτι και πιστεύει πως θα υποβιβαστούν»

Ο Άρνε Σλοτ μίλησε τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τη Νιουκάστλ και κλήθηκε να σχολιάσει την ατάκα του Μο Σαλάχ, μετά το ντέρμπι της Λίβερπουλ, με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αιγύπτιος, μετά το ματς στο οποίο είχε σκοράρει το τελικό 2-0, είχε πως «για την ώρα, αυτό είναι πιθανότατα το τελευταίο μου παιχνίδι απέναντι στους πολίτες», αναφερόμενος για ακόμη μία φορά, στο συμβόλαιό του που λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Κάπως έτσι, ο Ολλανδός τεχνικός, απάντησε με… αποστομωτικό τρόπο στην ερώτηση των δημοσιογράφων λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ίσως ο Μο ξέρει περισσότερα για τις 115 κατηγορίες και περιμένει πως δεν θα βρίσκονται στην Premier League την επόμενη σεζόν.

Εγώ πάντως πιστεύω ότι θα βρίσκονται. Ήταν αστείο, επαναλαμβάνω ήταν αστείο!». Παρόμοιος ήταν και ο τρόπος που είχε σχολιάσει και παλιότερη δήλωση του παίκτη του, αναφορικά με το μέλλον του στους Reds.

Arne Slot on Mo Salah playing his last game against City at home: «Maybe Mo knows more about the 115 charges, so expects them not to be there next season!» «It was a joke, I repeat a joke!» pic.twitter.com/1GttPuLYoH

— BeanymanSports (@BeanymanSports) December 3, 2024