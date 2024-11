Ετοιμάζουν μυθική πρόταση στον Σαλάχ οι Σαουδάραβες: «Θα ξεπεράσει και το συμβόλαιο του Ρονάλντο» (vid)

To μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ παραμένει άγνωστο, με το συμβόλαιο του Αιγύπτιου να ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όσο λοιπόν το deal δεν κλείνει είναι λογικό διάφορες ομάδες να… ορέγονται τον έμπειρο επιθετικό και να θέλουν να τον κάνουν δικό τους. Φυσικά δυναμικά στο κόλπο αναμένεται να μπει και η Σαουδική Αραβία, με τους συλλόγους της να έχουν τα χρήματα για να τον δελεάσουν.

🎙Fabrizio Romano on Mo. Salah future:

“In case he can’t agree a new deal with Liverpool. Those who decide at Saudi Pro League still consider Mo. Salah one of the big names for future.” 🇪🇬 pic.twitter.com/S76DXbUji0

