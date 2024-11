Ο Σαλάχ θέλει να φύγει πρωταθλητής από την Λίβερπουλ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν ξανά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ καθώς ο Αιγύπτιος επιθετικός της ομάδας του λιμανιού οδήγησε τους «κόκκινους» σε δύσκολη εκτός έδρας νίκη επί της Σαουθάμπτον με 3-2.

Ο Σαλάχ έκανε και πάλι την διαφορά καθώς πέτυχε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του Σλοτ και δεν χωρά αμφιβολία πως η Λίβερπουλ είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Η διαφορά που έχουν οι «κόκκινοι» από την δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, Σίτι, είναι οκτώ βαθμοί μετά από 12 παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ και ασφαλώς μιλάμε για μια σημαντική απόταση.

Κανείς δεν μπορεί να πει από τόσο νωρίς ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο (και από την δυναμική των ομάδων στο γκρουπ κορυφής) ότι η Λίβερπουλ έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.

Ο Σαλάχ κάνει απίστευτα πράγματα στην τελευταία του σεζόν στο «Άνφιλντ» και είναι δεδομένο πως ο Αφρικανός επιθετικός δίνει το 110% για να φύγει από την Λίβερπουλ σαν πρωταθλητής.

Οι επιδόσεις του Σαλάχ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ είναι αναμφίβολα εντυπωσιακές, καθώς μετά από 12 παιχνίδια, ο Αιγύπτιος άσος της Λίβερπουλ έχει πετύχει δέκα γκολ ενώ έχει δώσει και έξι ασίστ.

Η επίδραση του Σαλάχ στον τρόπο παιχνιδιού των «κόκκινων» είναι τεράστια και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Άρνε Σλοτ έχει φροντίσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρον την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Αιγύπτιος άσος.

⚽ Ten goals

🎁 Six assists

16 G/A in just 12 PL games for Mo Salah this season 🪞 pic.twitter.com/D7o96oUH7i

— B/R Football (@brfootball) November 24, 2024