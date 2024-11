«Βόμβα» από Σαλάχ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ! (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έριξε «βόμβα» σχετικά με την παραμονή του στη Λίβερπουλ μετά το τέλος του τρέχοντος συμβολαίου του, που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα ο Αιγύπτιος επιθετικός αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο μέλλον του, υπογραμμίζοντας πως δεν του έχει κατατεθεί ακόμα πρόταση ανανέωσης, ενώ είπε πως βρίσκεται πιο κοντά στο να αποχωρήσει, παρά στο να συνεχίσει στους «reds».

«Έχει σχεδόν μπει ο Δεκέμβριος και ακόμα δεν έχω λάβει επίσημη πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου μου, οπότε μάλλον είναι πιο πιθανό να αποχωρήσω από το να παραμείνω μετά το τέλος της σεζόν», ανέφερε αρχικά ο Αιγύπτιος επιθετικός και συνέχισε:

🚨 Mo Salah says he’s “more out than in” at #LFC and is “disappointed” he hasn’t received an extension offer.

Al-Hilal want Salah for the Club World Cup, but #LFC sources insist contact has been made with Salah camp about a renewal.

🎥 @NBCSportsSoccerpic.twitter.com/y2g5QnreEQ

— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 25, 2024