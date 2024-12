Πολ Γουόκερ: 11 χρόνια από τον θάνατό του- η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του

Ήταν 30 Νοεμβρίου το μακρινό 2013 όταν ο Πολ Γουόκερ «έφυγε» από τη ζωή. Ο ηθοποιός ήταν 40 ετών, ενώ αιτία ήταν ένα τροχαίο ατύχημα. Με αφορμή τα 11 χρόνια μετά το θάνατό του η κόρη του έκανε μια δημοσίευση στα social media.

Η Μίντοου Γουόκερ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του πατέρα της. Σε μερικές από αυτές απαθανατίζονται μαζί, με εκείνον να τη κρατάει αγκαλιά. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε: «11 χρόνια χωρίς εσένα. Μου λείπεις κάθε μέρα. Σε αγαπώ πολύ».

View this post on Instagram A post shared by Meadow Walker (@meadowwalker)

Ο Πολ Ουίλλιαμ Γουόκερ

O Πολ Ουίλλιαμ Γουόκερ ήταν Αμερικανός ηθοποιός και φιλάνθρωπος. Ξεκίνησε την καριέρα του ερμηνεύοντας μικρούς ρόλους σε αρκετά τηλεοπτικά σόου, όπως στο «Ατίθασα νιάτα» και στο «Touched by an Angel». Ο Πολ Γουόκερ αργότερα διακρίθηκε παίζοντας σημαντικούς ρόλους σε εφηβικές ταινίες όπως «She’s All That» και «Varsity Blues». Ωστόσο, διεθνώς έγινε διάσημος το 2001, όταν υποδύθηκε τον Μπράιαν Ο’ Κόννορ, έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας Οι Μαχητές των Δρόμων, έναν ρόλο που απογείωσε την καριέρα του, τον οποίο επανέλαβε και στις συνέχειες της ταινίας.

Στη συνέχεια απέκτησε εμπορική επιτυχία και σε πολλές άλλες ταινίες δράσης και θρίλερ λαμβάνοντας κριτικούς επαίνους για τις εκτελέσεις του στο «Joy Ride» (2001) και «Into the blue» (2005). Επίσης, ο Γουόκερ εισέπραξε μεγάλη επιτυχία και σε άλλα είδη, όπως το δράμα επιβίωσης «Eight Below» (2006), στο πολεμικό δράμα «Flags of Our Fathers» (2006), καθώς και στην ταινία «Πείραμα: Λάζαρους» (2008). Αργότερα στην καριέρα του, ο Γουόκερ εμφανίστηκε ως παρουσιαστής στη σειρά Θαλάσσιας Βιολογίας «Expedition Great White» και έγινε γνωστός για τις φιλανθρωπικές δράσεις του, ιδρύοντας τη φιλανθρωπική οργάνωση «Reach Out worldwide» (ROWW) το 2010.

Ο Πολ Γουόκερ σκοτώθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 2013, σε αυτοκινητικό δυστύχημα, μαζί με έναν φίλο του και οδηγό του αυτοκινήτου. Ο πατέρας και η κόρη του Γουόκερ κατέθεσαν ξεχωριστές αγωγές θανάτου εναντίον της Porsche, γεγονός που οδήγησε σε διευθέτηση. Την στιγμή του θανάτου του, ο Γουόκερ δεν είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για το «Μαχητές των Δρόμων 7», το οποίο ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια των αδερφών του Κόντι και Κάλεμπ. Το τραγούδι «See you again» του Wiz Khalifa προστέθηκε στο soundtrack της ταινίας, ως αφιέρωμα στον Πολ Γουόκερ.