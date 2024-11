Thriller: Όταν ο Μάικλ Τζάκσον κυκλοφόρησε το άλμπουμ που διέλυσε τον ανταγωνισμό και τον έκανε «βασιλιά»

Πέθανε στα 59 του

H λάμψη και η τραγωδία του «πέμπτου Beatle», Μπίλι Πρέστον - «Έτσι το θέλησε ο Θεός»

Το παιδί-θαύμα που έπαιξε στα πλήκτρα το Let It Be και συνεργάστηκε με τον Τζορτζ Χάρισον, ο Μπίλι Πρέστον, χάθηκε στον εθισμό. Μια νέα ταινία βρίσκει «το σκοτάδι και το φως» στην ιστορία του.