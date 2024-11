Κουίνσι Τζόουνς – «Δεν έχω μητέρα, θα αφήσω τη μουσική να είναι μητέρα μου»

«Πιστεύω στην αστρολογία όσο και στη γενετική» θα πει ο Κουίνσι Τζόουνς σε ανύποπτο χρόνο για να συμπληρώσει: «Είμαι Ιχθύς με Λέοντα. Ο Ιχθύς είναι ο ονειροπόλος. Ο Λέων λέει, “ας εκτελέσουμε”».

«Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν 7 ετών και την έβαλαν σε ψυχιατρική κλινική. Ο αδελφός μου και εγώ παρακολουθούσαμε να την παίρνουν μέσα σε ένα ζουρλομανδύα. Αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνάς ποτέ.

»Και η μητριά μου ήταν όπως στην ταινία Precious. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Έτσι είπα στον εαυτό μου, “δεν έχω μητέρα. Δεν τη χρειάζομαι. Θα αφήσω τη μουσική να είναι η μητέρα μου”» θα επαναλάβει, στη συνέχεια, ο Κουίνσι Τζόουνς σε πολλές από τις συνεντεύξεις του.

«Σπάζοντας τα εμπόδια για άλλους Αφροαμερικανούς»

Ο εξόχως παραγωγικός μουσικός παραγωγός και ενορχηστρωτής Κουίνσι Τζόουνς είχε ανυπολόγιστο αντίκτυπο στην αμερικανική δημοφιλή μουσική, από το bebop στο hip-hop.

Υπογράμμισε τις φωνές δεκάδων καλλιτεχνών με πρώτο και καλύτερο τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά και τους Φρανκ Σινάτρα, Πολ Σάιμον και Αρίθα Φράνκλιν -με την αξεπέραστη τέχνη του στο συνδυασμό της τζαζ, του rhythm-and-blues και της κλασικής ενορχήστρωσης.

«Μέχρι τον θάνατό του την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου του 2024, σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι του στο Μπελ Αιρ, του Λος Άντζελες, ο Κουίνσι Τζόουνς είχε μεταμορφωθεί σε έναν αναγεννησιακό ιμπρεσάριος της μουσικής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, εκτοξεύοντας τις καριέρες της Όπρα Γουίνφρεϊ και του Γουίλ Σμιθ και σπάζοντας τα εμπόδια για άλλους Αφροαμερικανούς» γράφει χαρακτηριστικά άρθρο της Washington Post.

«Χρειάζεται πολύ θάρρος για να πεις στον Σινάτρα τι να κάνει, φίλε», δήλωσε κάποτε ο Κουίνσι Τζόουνς στην εφημερίδα Sunday Telegraph του Λονδίνου

Ο Κουίνσι Τζόουνς και ο Φρανκ Σινάτρα

Η 60ετής καριέρα του Κουίνσι Τζόουνς ξεχείλιζε από ανέκδοτα για τις συναντήσεις του με προσωπικότητες, από τη ναζιστική προπαγανδίστρια Λένι Ρίφενσταλ μέχρι τον Φρανκ Σινάτρα και τον σταρ της ραπ Τουπάκ Σακούρ, ο οποίος ήταν αρραβωνιασμένος με μια από τις κόρες του Τζόουνς πριν από τη δολοφονία του, το 1996.

«Χρειάζεται πολύ θάρρος για να πεις στον Σινάτρα τι να κάνει, φίλε», δήλωσε κάποτε ο Κουίνσι Τζόουνς στην εφημερίδα Sunday Telegraph του Λονδίνου.

«Αν του ζητήσεις να πηδήξει χωρίς δίχτυ, το καλό που σου θέλω να το έχεις κάνει σωστά… Θα σε αγαπήσει ή θα σε πατήσει με φορτηγό και μετά θα κάνει όπισθεν».

Με τον Στίβι Γουόντερ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quincy Jones (@quincyjones)

Το διαχρονικό του παρατσούκλι, «Q»

Ξεκινώντας ως τρομπετίστας της τζαζ, ο Κουίνσι Τζόουνς βρέθηκε στο Σιάτλ το 1947 και έπαιζε σε juke joints με τον Ρέι Τσαρλς.

Μια δεκαετία αργότερα, βρισκόταν στο Παρίσι και σπούδαζε σύνθεση με τη Νάντια Μπουλανζέ μέντορα του Ίγκορ Στραβίνσκι και του Άαρον Κόπλαντ.

Ως ο πρώτος Αφροαμερικανός που έγινε ανώτερο στέλεχος σε μια μεγάλη μουσική εταιρεία που ανήκε στους λευκούς – τη Mercury Records – έκανε την παραγωγή της επιτυχίας «It’s My Party» της Λέσλι Γκορ το 1963.

Την επόμενη χρονιά, ενορχήστρωσε για τον Φρανκ Σινάτρα και τον Κάουντ Μπέιζι το βασικό τζαζ-ποπ «Fly Me to the Moon»- ο Σινάτρα ήταν εκείνος που του έδωσε το διαχρονικό του παρατσούκλι, «Q».

To Bossa Nova του Κουίνσι Τζόουνς έγινε το μουσικό θέμα του Austin Powers

Οδήγησε το παιδί-θαύμα του τραγουδιού Μάικλ Τζάκσον στην ενηλικίωση

Ο Κουίνσι Τζόουνς βοήθησε στη μουσική επένδυση ταινιών τόσο διαφορετικών όσο το «Εν Ψυχρώ» (1967), ένα αναγνωρισμένο δράμα βασισμένο στην αφήγηση του Τρούμαν Καπότε για τους διαβόητους φόνους της οικογένειας Κλάτερ στο Κάνσας, και το αμιγώς μαύρο μιούζικαλ «Ο Μάγος του Οζ» (1978), μια μεγάλη αποτυχία.

Το 1977 μοιράστηκε ένα βραβείο Emmy για τη μουσική του στην τηλεοπτική μίνι σειρά «Ρίζες», μια μεγάλη επιτυχία στην τηλεθέαση που παρακολουθούσε την καταγωγή ενός σκλάβου.

Το 1979, οδήγησε το παιδί-θαύμα του τραγουδιού Μάικλ Τζάκσον στην ενηλικίωση, κάνοντας την παραγωγή του άλμπουμ «Off the Wall».

Τρία χρόνια αργότερα, ακολούθησε το «Thriller», η κορυφαία σε πωλήσεις ποπ κυκλοφορία όλων των εποχών.

Έκανε την παραγωγή του φιλανθρωπικού τραγουδιού όλων των αστέρων «We Are the World» το 1985, ένα μπεστ σέλερ που συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση από τον αφρικανικό λιμό.

Κουίνσι Τζόουνς -«Δεν είμαι ψυχολόγος»

Ήταν συμπαραγωγός της ταινίας «Το Πορφυρούν Χρώμα» (1985), σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ, και επέλεξε την Γουίνφρεϊ, τότε ανερχόμενη παρουσιάστρια τοκ σόου με έδρα το Σικάγο, για τον δραματικό ρόλο της.

Το 1990, ήταν παραγωγός της κωμικής σειράς του NBC «Ο Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ» συνθέτοντας το τραγούδι του τίτλου και δίνοντας τον ρόλο στον Γουίλ Σμιθ.

Ο Κουίνσι Τζόουνς ήταν παραγωγός της συναυλίας για τον εορτασμό της ορκωμοσίας του Μπιλ Κλίντον το 1993. Η επίδραση του στην αμερικανική, μαζική μουσική είναι ανυπολόγιστη.

«Περικύκλωσε τα φωνητικά του Τζάκσον στο Baby Be Mine με μια funky γραμμή μπάσου εμπνευσμένη από το σαξόφωνο του Τζον Κολτρέιν»

O Κουίνσι Τζόουνς για την παραγωγή του We Are The World

Ο Κουίνσι Τζόουνς «Είναι ο Doctor Fixit»

«Περικύκλωσε τα φωνητικά του Τζάκσον στο Baby Be Mine με μια funky γραμμή μπάσου εμπνευσμένη από το σαξόφωνο του Τζον Κολτρέιν και, στο Beat It, έδωσε στο απαλό ψηλό τενόρο μια ροκ αιχμή με το σόλο ηλεκτρικής κιθάρας του Έντι Βαν Χάλεν» παρατηρεί ο Tim Greiving στην Washington Post και συνεχίζει:

«Ο Τζόουνς έριξε ένα φουρτουνιασμένο πιάνο και σαξόφωνα γύρω από τη φωνή της Ντίνα Ουάσινγκτον στο I Get a Kick Out of You. Το δικό του ανέμελο πρότυπο Soul Bossa Nova, που υπογραμμίζεται αξιομνημόνευτα με το γέλιο ενός βραζιλιάνικου τύμπανου cuíca, ανακτήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ως θέμα για το Austin Powers».

«Είναι ο Doctor Fixit», δήλωσε κάποτε ο τρομπετίστας Ντίζι Γκιλέσπι στο περιοδικό People. «Ξέρει τον ήχο που έχεις μέσα σου και έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να τον βγάλει προς τα έξω. Αν ήξερα πώς το κάνει, θα ήμουν εκατομμυριούχος».

Υπήρξε ένας πρώιμος υποστηρικτής του συνθεσάιζερ, συνδυάζοντας τα ηλεκτρονικά και τη φανκ στα τζαζ άλμπουμ του για την A&M Records

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Ο Κουίνσι Τζόουνς κατέχει το εντυπωσιακό ρεκόρ των 27 Grammy

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Κουίνσι Τζόουνς έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που έκανε μουσική σε μεγάλες ταινίες του Χόλιγουντ.

Ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός που έκανε την παραγωγή των βραβείων Όσκαρ, το 1996, με παρουσιάστρια τη Γούπι Γκόλντμπεργκ.

Ίδρυσε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης που περιλάμβανε τη δισκογραφική του εταιρεία (Qwest Records), μια εταιρεία παραγωγής ταινιών και τηλεόρασης (QDE Entertainment) και το μαύρο μουσικό περιοδικό Vibe.

Ο Τζόουνς κατέχει το εντυπωσιακό ρεκόρ των 27 Grammy (από 79 υποψηφιότητες ρεκόρ) και επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Κέρδισε το βραβείο Jean Hersholt Humanitarian Award της Ακαδημίας Κινηματογράφου το 1995 και ήταν τιμώμενο πρόσωπο του Kennedy Center το 2001.

«Βάλτε λίγο περισσότερο αλάτι σκόρδου στα φωνητικά»

Ο ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ, Χένρι Λούις Γκέιτς Τζούνιορ, δήλωσε στο περιοδικό Smithsonian το 2008: «Ο Κουίνσι είναι μια σανίδα σωτηρίας στη συλλογική συνείδηση του αμερικανικού κοινού… Είναι άλλο πράγμα να βρεις ένα άτομο που είναι ένας λαμπρός δημιουργός και συνθέτης. Είναι άλλο να βρεις ένα άτομο που είναι εξίσου λαμπρό ως επιχειρηματίας».

Ο Κουίνσι Τζόουνς αναζητούσε «θεϊκή παρέμβαση» και «ανατριχίλες» στο στούντιο και αγκάλιασε πολύχρωμες μεταφορές για να εξηγήσει την ενορχήστρωση του.

«Πολλή από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε σχετίζεται με το φαγητό», δήλωσε το 1996 στην Washington Post ο Μπρους Σουέντιεν, ο επί χρόνια μηχανικός ήχου του Κουίνσι Τζόουνς.

«Ο Q θα πει πράγματα όπως “βάλτε λίγο περισσότερο αλάτι σκόρδου στα φωνητικά”».

Το «αλάτι σκόρδου» του Κουίνσι Τζόουνς ήταν συχνά στην αιχμή του δόρατος της λαϊκής γεύσης.

Υπήρξε ένας πρώιμος υποστηρικτής του συνθεσάιζερ, συνδυάζοντας τα ηλεκτρονικά και τη φανκ στα τζαζ άλμπουμ του για την A&M Records.

«Μου κάρφωσαν το χέρι σε έναν φράχτη με έναν σουγιά όταν ήμουν επτά ετών. Όταν είσαι παιδί, θέλεις να γίνεις αυτό που βλέπεις, και ήθελα να γίνω γκάνγκστερ»

Ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ τζαζ και χιπ-χοπ

Ήταν παραγωγός του «Back on the Block» (1989), στο οποίο συμμετείχε το ανερχόμενο αστέρι της ραπ Ice-T.

Μεταξύ άλλων βραβείων Grammy, το «Back on the Block» κέρδισε για το άλμπουμ της χρονιάς και το εναρκτήριο βραβείο για την καλύτερη ραπ ερμηνεία από ντουέτο.

«Ο Κουίνσι ξέρει πώς να το βγάζει από διαφορετικούς ανθρώπους», είπε ο ράπερ Melle Mel στα απομνημονεύματα του Τζόουνς «Q».

«Είναι φυλετικό. Καταλαβαίνει τι λέει ο καθένας. Είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να το κάνει αυτό, που μπορεί να φτάσει μέχρι τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλλα Φιτζέραλντ και να τους συνδέσει με τους ράπερ».

Καθώς μεγάλωνε, ο Τζόουνς θεωρήθηκε ευρέως ως μια κυρίαρχη μουσική εξοχότητα, ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ τζαζ και χιπ-χοπ, ένας μάστορας του να αναμειγνύει στυλ για να σφυρηλατεί νέα.

Λίγο πριν πεθάνει ο Ντιουκ Έλινγκτον το 1974, έδωσε στον Κουίνσι Τζόουνς μια φωτογραφία με την αφιέρωση:

«Στον Q, που θα απο-κατηγοριοποιήσει την αμερικανική μουσική».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quincy Jones (@quincyjones)

«Ήθελα να γίνω γκάνγκστερ»

Ο Quincy Delight Jones Jr. γεννήθηκε στο South Side του Σικάγο στις 14 Μαρτίου 1933 και μεγάλωσε σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Η γιαγιά του παγίδευε και μαγείρευε αρουραίους όταν το φαγητό ήταν λιγοστό. Στα 7 του είδε τη μητέρα του, μουσικά ταλαντούχα αλλά συναισθηματικά προβληματική, να μπαίνει σε ζουρλομανδύα και να μπαίνει σε ίδρυμα, προφανώς λόγω σχιζοφρένειας.

Ο πατέρας του, αρχιξυλουργός, ήταν στη μισθοδοσία μιας διαβόητης μαύρης συμμορίας του δρόμου.

«Το μόνο που έβλεπα ήταν πτώματα, όπλα Τόμι και τσιγάρα, και σωρούς από χρήματα σε πίσω δωμάτια», είπε ο Κουίνσι Τζόουνς στον Guardian.

«Μου κάρφωσαν το χέρι σε έναν φράχτη με έναν σουγιά όταν ήμουν επτά ετών. Όταν είσαι παιδί, θέλεις να γίνεις αυτό που βλέπεις, και ήθελα να γίνω γκάνγκστερ».

«Πήγα πίσω στο δωμάτιο και άγγιξα το πιάνο … και κάθε σταγόνα αίματος στο σώμα μου είπε: ‘Αυτό είναι που θα κάνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου’. Και αυτό μου έσωσε τη ζωή»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quincy Jones (@quincyjones)

Όταν ο Τζόουνς διέρρηξε ένα κέντρο αναψυχής

Ο πατέρας του ήταν ως επί το πλείστον απών και ο Τζόουνς μεγάλωσε με μια μητριά που έδειχνε σαφή προτίμηση στα δικά της παιδιά και συχνά χτυπούσε τον Τζόουνς.

«Όταν ήμουν 12 ετών», θυμήθηκε αργότερα, «αντεπιτέθηκα και τη χτύπησα. Αλλά δεν μπορείς να κάθεσαι και να κλαψουρίζεις γι’ αυτό».

Περίπου εκείνη την εποχή, ο πατέρας του μετακόμισε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον για μια δουλειά εν καιρώ πολέμου σε μια ναυτική βάση. Με φίλους του, ο Τζόουνς διέρρηξε ένα κέντρο αναψυχής για να κλέψει τρόφιμα και αναψυκτικά.

«Τελικά διέρρηξα όλα τα δωμάτια των εποπτών και υπήρχε ένα όπου είδα ένα μικρό πιάνο στο δωμάτιο και έκλεισα την πόρτα», είπε αργότερα στον ράπερ και παραγωγό δίσκων Dr. Dre στη ραδιοφωνική εκπομπή του Beats 1, «The Pharmacy».

«Κάτι μου είπε: ‘Ηλίθιε, πήγαινε πίσω σε αυτό το δωμάτιο! Πήγα πίσω στο δωμάτιο και άγγιξα το πιάνο … και κάθε σταγόνα αίματος στο σώμα μου είπε: ‘Αυτό είναι που θα κάνεις για το υπόλοιπο της ζωής σου’. Και αυτό μου έσωσε τη ζωή».

O Κουίνσι Τζόουνς με την πρώτη του κόρη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quincy Jones (@quincyjones)

«Διατάζοντάς τον να τελειώσει πρώτα το σχολείο»

Στο γυμνάσιο εντάχθηκε στη χορωδία και τη σχολική μπάντα και γρήγορα αναγνωρίστηκε ως μουσικό θαύμα.

Μεταξύ άλλων οργάνων, έμαθε ντραμς, τούμπα, γαλλικό κόρνο και πιάνο, αλλά η τρομπέτα έγινε το φόρτε του. Πριν περάσει πολύς καιρός, απέκτησε οπαδούς στα κλαμπ της περιοχής.

Ο αρχηγός της μπάντας Basie, ο οποίος γνώρισε τον Κουίνσι Τζόουνς κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην πόλη, του δίδαξε εξελιγμένες τεχνικές ενορχήστρωσης.

Στα 15 του προσλήφθηκε για να παίξει και να ενορχηστρώσει στο συγκρότημα του Λάιονελ Χάπτον, αλλά η σύζυγος του bandleader τον τράβηξε έξω από το λεωφορείο καθώς αυτό ήταν έτοιμο να αποχωρήσει από το Σιάτλ, διατάζοντάς τον να τελειώσει πρώτα το σχολείο.

Τα ναρκωτικά και το Παρίσι των «άγριων ανθρώπων»

Αφού φοίτησε στο Schillinger House στη Βοστώνη (το σημερινό Berklee College of Music), βγήκε στο δρόμο με τον Χάπτον και γνώρισε τα είδωλα του bebop, όπως ο Τσάρλι Πάρκερ και ο Τελόνιους Μονκ.

Όπως πολλοί μουσικοί εκείνης της εποχής, επιδόθηκε στην ηρωίνη, τη μαριχουάνα και τα χάπια.

«Ενισχύει τις αισθήσεις», δήλωσε στην Sunday Telegraph. «Αλλά όπως είπε ο ίδιος ο Bird, αν δεν μπορείς να παίξεις δεν πρόκειται να σε βοηθήσει» συμπλήρωσε ο Τζόουνς χρησιμοποιώντας ένα παρατσούκλι για τον Πάρκερ.

Περιόδευσε στην Ευρώπη με την μπάντα του Γκιλέσπι και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, βυθίζοντας τον εαυτό του σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον που περιλάμβανε τη Ζοζεφίν Μπέικερ, τον Τζέιμς Μπόλντουιν την Φρανσουάζ Σαγκάν, τον Πάμπλο Πικάσο και «πολλούς άγριους ανθρώπους».

Οι εργασιομανείς τάσεις του και τα γλέντια του καταδίκασαν τον πρώτο του γάμο με την παιδική του αγάπη Τζέρι Κάλντγουελ, με την οποία απέκτησε μια κόρη.

Mε την παιδική του αγάπη Τζέρι Κάλντγουελ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quincy Jones (@quincyjones)

«Αν νομίζετε ότι αποχωρώ», ξεχάστε το»

Εκτός της Κάλντγουελ, οι γάμοι του με τη Σουδέζα μοντέλο και ηθοποιό Ούλα Άντερσον και την ηθοποιό της σειράς «Mod Squad», Πέγκι Λίπτον, κατέληξαν σε διαζύγιο.

Είχε σχέση με την ηθοποιό Ναστάζια Κίνσκι, η οποία ήταν 28 χρόνια νεότερή του και με την οποία απέκτησε μια κόρη.

Έχει ακόμα έξι κόρες, μεταξύ των οποίων την ηθοποιό Ρασίντα Τζόουνς από τον τρίτο του γάμο, και έναν γιο.

Το 1974, ο Κουίνσι Τζόουνς επέζησε οριακά από δύο εγκεφαλικά ανευρύσματα, τα οποία τον ανάγκασαν να αποσύρει την τρομπέτα, όχι όμως και την αδηφάγο θέλησή του να κάνει μουσική.

Όπως αφηγείται μια δεκαετία αργότερα σε ένα αφιέρωμα του Rolling Stone, οι αγαπημένοι του είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κρεβάτι του νοσοκομείου μετά από μια επέμβαση, φοβούμενοι τα χειρότερα.

Ένας εξασθενημένος Κουίνσι Τζόουνς σήκωσε αργά το χέρι του και τους έδειξε το μεσαίο δάχτυλο.

«Αν νομίζετε ότι αποχωρώ», μουρμούρισε, «ξεχάστε το».