Με πέντε αγγλικές ομάδες τη νέα σεζόν το Champions League

Η Άρσεναλ πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικράτησε με 3-0 και είναι με το 1,5 πόδι στους «4» του Champions League, αφού στη ρεβάνς πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να ανατραπεί το σκορ.

Οι κανονιέρηδες ήταν πολύ καλύτεροι από τη βασίλισσα, που δεν είχε καλή εικόνα, ενώ ο μεγάλος πρωταγωνιστης του ματς δεν ήταν άλλος από τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος με δύο απίθανα φάουλ νίκησε τον Κουρτουά και υπέγραψε τη νίκη της αγγλικής ομάδας.

Η Άρσεναλ με τη νίκη αυτή «εξασφάλισε» και μαθηματικά ότι η Αγγλία θα βγάλει και άλλη μια ομάδα στο επόμενο Champions League. Με τη συγκομιδή τους στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι Άγγλοι εξασφάλισαν και μαθηματικά ένα πέμπτο εισιτήριο.

Ο λόγος είναι φυσικά ότι η Αγγλία είναι μια από τις δύο καλύτερες συγκομιδές στο φετινό ranking της UEFA, κι αυτό της εξασφαλίζει ένα έξτρα εισιτήριο. Η χώρα μας είναι στην ένατη θέση φέτος και μόνο η 10η Νορβηγία μπορεί να την προσπεράσει.

🚨 Race for an extra Champions League spot.

✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England mathematically secured it!

📈 🇪🇸 Spain are still in a good position!

📈 🇮🇹 Italy can still hope to finish in Top 2!

❌ 🇩🇪 Germany mathematically eliminated! pic.twitter.com/pYb4yKo7kJ

— Football Rankings (@FootRankings) April 8, 2025