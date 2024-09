Sérgio Mendes, ο μουσικός που έφυγε από τη Βραζιλία για να μεταφέρει τους ήχους της χώρας του στον κόσμο

Φέρνοντας τη βραζιλιάνικη μουσική στον κόσμο και τον κόσμο στη βραζιλιάνικη μουσική: για δεκαετίες, αυτή ήταν η αποστολή και το πάθος του Sérgio Mendes.

Ο καλλιτέχνης πέθανε την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου του 2024, σε ηλικία 83 ετών, μετά από μια καριέρα 60 ετών, στην οποία παρήγαγε περισσότερα από 35 άλμπουμ.

«Δεξιοτέχνης στα αφρώδη πλήκτρα, στα φλογερά offbeat βήματα και στις δελεαστικές παραφωνίες με αρμονική κομψότητα, ο Mendes όχι μόνο έκανε δημοφιλή την bossa nova παγκοσμίως, αλλά ανέπτυξε μια σύγχρονη βραζιλιάνικη εκδοχή του πιάνου -ένα στυλ που θα άνοιγε το δρόμο για άλλους μουσικούς όπως ο Eumir Deodato, η Tania Maria και ο Amaro Freitas» γράφει ο Felipe Maia στην Guardian.

Τροφοδότησε τις καινοτομίες της μετα-κουλ εποχής

«Επιπλέον, κράτησε το έδαφος για τη Βραζιλία στη σκηνή της τζαζ, προσθέτοντας μια νοτιοαμερικανική πινελιά στη λάτιν σάλσα και τροφοδοτώντας τις καινοτομίες της μετα-κουλ εποχής. Εκεί που ο Tom Jobim υιοθέτησε μια στοχαστική στάση στο Garota de Ipanema, η εκδοχή του Mendes στο Mas Que Nada θύμιζε ένα γεμάτο χορευτικό σαλόνι» συνεχίζει ο Felipe Maia στην Guardian.

Το τραγούδι, ένα μαγικό παζλ από bossa nova, candomblé και ρυθμική κιθάρα, κέρδιζε έδαφος ως βραζιλιάνικο πρότυπο όταν ο συνθέτης του, Jorge Ben Jor, συνάντησε τον Mendes σε μια βραδιά samba και jazz στο Ρίο στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Ήταν όμως η ερμηνεία του πιανίστα του Mendes που έκανε το Mas Que Nada να λάμψει σε όλο τον κόσμο.

Έμαθε κλασική μουσική στο σπίτι του

Ο Mendes τοποθετεί το πιάνο στο κέντρο της σκηνής σε έναν κύκλο σάμπα, σαν έναν βραζιλιάνικο Duke Ellington με το αριστερό του χέρι, στη συνέχεια, ξανασχεδιάζει την κιθάρα του Jor που μοιάζει με κρουστά.

Με το δεξί του χέρι, επιδεικνύει φράσεις εμποτισμένες με λατινικό πιάνο. Τα καταπραϋντικά δάχτυλα και τα φωνητικά κρεσέντο – «You won’t want me to finish it» – κλείνουν τη συμφωνία με ανέμελη ακρίβεια.

Ένα τέτοιο παλλόμενο πιάνο μοιάζει φυσικό για έναν μουσικό που έμαθε κλασική μουσική στο σπίτι του, ενώ ζούσε στην belle époque του Ρίο της δεκαετίας του 1950 – μια εποχή που η Βραζιλία ήταν έτοιμη να γίνει η χώρα του μέλλοντος, όταν η σάμπα και η τζαζ συγκρούονταν στα μοντέρνα κέντρα της πόλης.

Δε χρειάστηκε πολύς χρόνος για να μεταπηδήσει από θεατής σε ερμηνευτή: όχι μόνο ήταν μάστορας στο πιάνο, αλλά γνώριζε επίσης τα πρότυπα της τζαζ από καλλιτέχνες όπως ο Dave Brubeck και ο Art Tatum

Από θεατής, ερμηνευτής

Γεννημένος στο Νιτερόι της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, ο νεαρός Mendes έκανε μια ωριαία βόλτα με σκάφος στον κόλπο της πόλης για να παρακολουθήσει συναυλίες στη γειτονιά Beco das Garrafas, την εκδοχή της 52ης οδού της Νέας Υόρκης στο Ρίο.

Δε χρειάστηκε πολύς χρόνος για να μεταπηδήσει από θεατής σε ερμηνευτή: όχι μόνο ήταν μάστορας στο πιάνο, αλλά γνώριζε επίσης τα πρότυπα της τζαζ από καλλιτέχνες όπως ο Dave Brubeck και ο Art Tatum.

Αφού εμφανίστηκε στη θρυλική συναυλία bossa nova του 1962 στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, μαζί με τους João Gilberto, Jobim και Luiz Bonfá, ο Mendes αποφάσισε να κάνει τις ΗΠΑ σπίτι του. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όπου αργότερα τον συνάντησαν και άλλοι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες, όπως οι Edu Lobo, Flora Purim και Sivuca.

Η συνάντηση με τον Πελέ

Με την επικράτηση της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία το 1964, η bossa nova εξαφανίστηκε. Ο Mendes, ωστόσο, δεν έχασε την επαφή του με τον χαρακτηριστικό του ήχο, επεκτείνοντας τα στυλ που ανέπτυξαν οι Stan Getz και Jobim, ενώ παράλληλα στόχευε να εισέλθει στη βιομηχανία ψυχαγωγίας των ΗΠΑ.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έως τη δεκαετία του ’80, ο Mendes διατήρησε τη βραζιλιάνικη περσόνα του – προσπαθώντας να αναδημιουργήσει τη χρυσή εποχή του με νέες συνθέσεις της σκηνικής του μπάντας – ενώ παράλληλα εξερευνούσε την αμερικανική ποπ και άλλες πειραματικές ιδέες.

Ενώ το πρώτο είχε ως αποτέλεσμα τακτικές εκδοχές κλασικών έργων της σάμπα, όπως στο άλμπουμ Horizonte Aberto, το δεύτερο γέννησε άγνωστα διαμάντια. Το πνευματικό άλμπουμ Crystal Illusions και η καλοκαιρινή ντίσκο Magical Lady, για παράδειγμα, αποκαλύπτουν έναν ευφάνταστο συνθέτη και ικανό ενορχηστρωτή. Ως ενορχηστρωτής, συνεργάστηκε με τον Πελέ για το ντεμπούτο άλμπουμ του ποδοσφαιριστή το 1977, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως σάουντρακ για ένα ομώνυμο ντοκιμαντέρ για τον αστέρα του αθλητισμού.

Τον ανακάλυψαν οι νεότεροι

Ο Mendes γνώρισε μια αναγέννηση τη δεκαετία του ’90 και κέρδισε ένα Grammy για το άλμπουμ του Brasileiro το 1992. Το ντεμπούτο άλμπουμ του 1966 με το συγκρότημα Brasil ’66, Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil ’66, εισήχθη στο Hall of Fame των Grammy το 2012 – κάνοντας τον ίδιο και τον João Gilberto τους μοναδικούς Βραζιλιάνους στη λίστα εκείνη τη στιγμή.

Το έργο του Mendes αναζωογονήθηκε τα τελευταία χρόνια από ονόματα όπως η Erykah Badu και ο will.i.am των Black Eyed Peas. Στη δεκαετία του 2000, ο Mendes και ο will.i.am δούλεψαν πάνω σε μια νέα εκδοχή του Mas Que Nada και το τραγούδι μπήκε και πάλι στα βραζιλιάνικα charts.

Από τη συνεργασία τους προέκυψε το άλμπουμ Timeless του 2006, μια δουλειά γεμάτη αστέρια που ανέδειξε έναν μουσικό πρόθυμο να συνδεθεί με ένα νέο κοινό. Κομμάτια όπως το Bananeira, με τη συμμετοχή του Mr Vegas, συνδυάζουν dancehall και bossa nova- ο Q-Tip από τους A Tribe Called Quest δημιουργεί μια τζαζ ραπ εκδοχή του A Rã (The Frog)- τα απαλά φωνητικά της Jill Scott συνυφαίνονται με τα ασαφή ηλεκτρικά όργανα του Mendes στο Let Me- και ο Βραζιλιάνος χιπ-χοπ σταρ Marcelo D2 φέρνει τον Mendes πίσω στις ρίζες του στο Ρίο.

Η γλυκόπικρη πραγματικότητα

Το 2015, ο Mendes εμφανίστηκε μπροστά σε ένα πλήθος κόσμου στην 3η επέτειο του φεστιβάλ Rock in Rio στην πόλη.

Η συναυλία αποτέλεσε το κατάλληλο κύκνειο άσμα για τον καλλιτέχνη. Έχοντας ζήσει στις ΗΠΑ για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, ο Mendes βίωσε τη γλυκόπικρη πραγματικότητα του να είσαι ένας Βραζιλιάνος καλλιτέχνης που μεγαλούργησε στο εξωτερικό. Στον κόσμο, υμνήθηκε ως ο ήχος της Βραζιλίας.

Στη Βραζιλία, εξυμνήθηκε ως μαέστρος, αλλά θεωρήθηκε από ορισμένους ως ενσάρκωση της μουσικής του παρελθόντος. Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτή η αμφιθυμία που τον έκανε έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Εκτός Βραζιλίας, ο Mendes βρήκε ένα παγκόσμιο ακροατήριο για τη μουσική της πατρίδας του.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: WikimediaCommons