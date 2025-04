Επικός Κερ στον Μπάντι Χιλντ: «Πες γεια στον κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία» (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχαν ένα εύκολο βράδυ απέναντι στους Φοίνιξ Σανς τους οποίους και διέλυσαν με 133-95 στην Αριζόνα. Αν και οι «πολεμιστές» δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ανεβάζοντας συνεχώς τη διαφορά κόντρα στους «ήλιους», ο Στιβ Κερ ήθελε οι παίκτες του να παίζουν με τον σωστό τρόπο, ενημερώνοντας σχετικά τον Μπάντι Χιλντ.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός θέλησε να το κάνει με αρκετή δόση χιούμορ, παίρνοντας τον σουτέρ από τις Μπαχάμες στον πάγκο με σκοπό να τον… συστήσει στον Στεφ Κάρι που είχε καθίσει κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ.

«I want you guys to meet each other. Buddy, say hello to Steph. He’s the greatest shooter in the world, wide open.»

Steve Kerr mic’d up 😭 pic.twitter.com/UEoJBnoFWb

