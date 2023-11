Μια περιουσία για το τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον

Ένα ασπρόμαυρο δερμάτινο μπουφάν που φορούσε ο Μάικλ Τζάκσον σε διαφημιστικό σποτ του 1984 πωλήθηκε έναντι 306.000 δολαρίων σε δημοπρασία στο Λονδίνο.

Το τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον καταχωρήθηκε ανάμεσα σε αντικείμενα που συνδέονται με άλλους θρύλους της μουσικής όπως η Amy Winehouse, ο George Michael, οι Beatles, ο David Bowie και ο Elvis, σύμφωνα με το BBC.

Το δερμάτινο τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον αναμενόταν να πωληθεί έως και 488.000 δολάρια, ενώ το τζάκετ του George Michael αναμενόταν να πιάσει έως και τα 74.000 δολάρια

Ο Μάικλ Τζάκσον φορούσε το τζάκετ για μια σειρά διαφημίσεων που έκανε στη δεκαετία των ’80ς για την Pepsi.

Ο Μάικλ Τζάκσον, που σε ένα διαφημιστικό είχαν αρπάξει φωτιά τα μαλλιά του, πέθανε το 2009 στα 50 του χρόνια από οξεία δηλητηρίαση με propofol.



Το δερμάτινο μπουφάν που φορούσε ο George Michael στο βίντεο «I Knew You Were Waiting (for Me)» με την Αρίθα Φράλνκλιν πωλήθηκε έναντι 115.000 δολαρίων.

Ένα γάντι διακοσμημένο με κρυστάλλους που φορούσε ο βασιλιάς της ποπ κατά τη διάρκεια της περιοδείας Victory των Jackson το 1984 είχε πωληθεί στο παρελθόν σε δημοπρασία έναντι 190.000 δολαρίων.

Η Κιμ Καρντάσιαν ξόδεψε περισσότερα από 65.000 δολάρια το 2019 για ένα τζάκετ από το βίντεο κλιπ Thriller του Μάικλ Τζάκσον ως χριστουγεννιάτικο δώρο για την κόρη της Νορθ.