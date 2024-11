Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη Γάζα- Τραυματίστηκε ο διευθυντής του

Ο Δρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Μπέιτ Λαχία της βόρειας Γάζας, τραυματίστηκε σε ακόμα μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ενώ επιθεωρούσε ασθενείς μέσα στις εγκαταστάσεις. Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον του νοσοκομείου, το οποίο γίνεται καθημερινά στόχος κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Λιγότερο από ένα μήνα πριν, οι ισραηλινές δυνάμεις πολιόρκησαν το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, συλλαμβάνοντας αρκετούς γιατρούς, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή, μαζί με εκτοπισμένους κατοίκους και ασθενείς για ανάκριση. Αν και ο Δρ Αμπού Σαφίγια αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα, ο γιος του σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Γάζα. Το χτύπημα ήταν μέρος των εντεινόμενων επιθέσεων του Ισραήλ.

Από τις 5 Οκτωβρίου, η βόρεια Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του πυκνοκατοικημένου προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια, έχει υποστεί ανελέητες ισραηλινές επιθέσεις, όπως μεταφέρει το Quds News Network.

Διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, έχουν απευθύνει επείγουσες εκκλήσεις για προσωρινή παύση των ισραηλινών επιθέσεων ώστε να καταστεί δυνατή η εκκένωση των αμάχων, αλλά οι εκκλήσεις αυτές έμειναν αναπάντητες.

Την Παρασκευή, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έριξαν βόμβες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και στις γεννήτριες ρεύματος, τραυματίζοντας μέλη του ιατρικού προσωπικού. Όταν οι ομάδες του νοσοκομείου προσπάθησαν να διασώσουν τους τραυματίες της αρχικής επίθεσης, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν δεύτερη επίθεση, θέτοντας σε περαιτέρω κίνδυνο το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς.

Tα νοσοκομεία, το ιατρικό προσωπικό και οι άμαχοι εξακολουθούν να αποτελούν τους κύριους στόχους του Ισραήλ στη Γάζα και ειδικά στη βόρεια Γάζα.

Ο προκλητικός Abu Safiya επιμένει ότι «θα συνεχίσει να παρέχει φροντίδα ανεξαρτήτως κόστους» και ότι είναι «τιμή μου να υπηρετώ τους ανθρώπους που έχουν απομείνει».

Στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, μία από τις τρεις ιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με δυσκολία στο βόρειο άκρο της Γάζας, ο διευθυντής Χουσάμ Αμπού Σαφίγια δήλωσε ότι ο συνεχιζόμενος ισραηλινός βομβαρδισμός φαίνεται να αποσκοπεί στο να αναγκάσει το προσωπικό του νοσοκομείου να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις, κάτι που αρνούνται να κάνουν από την έναρξη της επίθεσης.

