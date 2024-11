Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς προειδοποίησε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, ότι όλα τα νοσοκομεία στη Γάζα θα αναγκαστούν να σταματήσουν ή να μειώσουν τις υπηρεσίες τους «εντός 48 ωρών» λόγω έλλειψης καυσίμων, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι εμποδίζει την είσοδό τους.

«Εκφράζουμε μια κατεπείγουσα προειδοποίηση καθώς όλα τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας θα σταματήσουν να λειτουργούν ή θα μειώσουν τις υπηρεσίες τους εντός 48 ωρών λόγω της παρεμπόδισης της εισόδου καυσίμων από την κατοχική δύναμη», δήλωσε ο Μαρουάν αλ-Χαμς, διευθυντής των νοσοκομείων πεδίου της Γάζας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Καλούμε τους διεθνείς θεσμούς να αξιοποιήσουν την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για να σταματήσει ο γενοκτονικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε.

Η Γάζα βρίσκεται στη δίνη μιας ανθρωπιστικής κρίσης μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην παλαιστινιακή επικράτεια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στα τέλη Οκτωβρίου, το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι όλα τα νοσοκομεία εκτός από ένα στη βόρεια Γάζα ήταν εκτός λειτουργίας.

“The situation is catastrophic in every sense of the word”

Dr Hussam Abu Safia, the director of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, speaks about the dire situation of the hospital amid relentless Israeli attacks pic.twitter.com/cAoXkwLSsq

