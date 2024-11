Τουλάχιστον 48 νεκροί σε επιθέσεις και τουλάχιστον 66 μόνο στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 48 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και έναν εργαζόμενο σε υπηρεσίες διάσωσης, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας, καθώς τα στρατεύματα ενέτειναν την εισβολή τους κατά μήκος του βόρειου άκρου της περιοχής, βομβαρδίζοντας ένα νοσοκομείο και ανατινάζοντας σπίτια.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στην περιοχή Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας νωρίτερα την Τετάρτη και τουλάχιστον 10 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από βομβαρδισμό αρμάτων μάχης σε κοντινή απόσταση, είπαν.

Αργότερα την Τετάρτη, αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σπίτι στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας. Σε μια επιδρομή σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιους και τραυμάτισε τουλάχιστον 20 άλλους σε ένα σχολείο που φιλοξενεί εκτοπισμένες οικογένειες στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι γιατροί.

Στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε επτά Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και ένα κορίτσι, στην Αλ-Μαβάσι, μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική στο δυτικό Χαν Γιουνίς, δήλωσαν γιατροί της Γάζας. Παλαιστίνιοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ λένε ότι κανένα μέρος στον θύλακα δεν είναι ασφαλές.

