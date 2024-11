Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταδίκασε χθες Πέμπτη τη νέα ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που τραυμάτισε μέλη του προσωπικού και προκάλεσε ζημιές σε υλικό κρίσιμης σημασίας (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, φωτιά μέσα στο νοσοκομείο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Από την πλευρά της, η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) εξέφρασε την ανησυχία της για ορθοπεδικό της που συνελήφθη από τον ισραηλινό στρατό στο Καμάλ Αντουάν.

Η επίθεση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των ασθενών»

Doctors Without Borders received confirmation that Dr Obeid MSF orthopedic surgeon has been detained by Israeli forces w/ several medical staff from Kamal Adwan hospital during a military operation at the hospital. We are extremely alarmed by the detention of our colleague #Gaza pic.twitter.com/ZziWDYXhV5 — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) October 31, 2024

«Ο ΠΟΥ καταδικάζει την επίθεση (χθες) το πρωί εναντίον του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, που τραυμάτισε κάποια μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου», τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

Η επίθεση αυτή «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των ασθενών», κατήγγειλε, επισημαίνοντας πως ισραηλινά στρατεύματα έπληξαν «χώρο αποθήκευσης όπου βρίσκονταν εφόδια ζωτικής σημασίας που είχε μεταφέρει εκεί ο ΠΟΥ με περίπλοκες επιχειρήσεις, καθώς και σταθμό αφαλάτωσης και δεξαμενές νερού στην οροφή» της δομής υγείας.

Ο Δρ. Τέντρος πρόσθεσε πως «το νοσοκομείο μετά βίας λειτουργεί μετά την επίθεση».

.@WHO condemns this morning’s attack on Kamal Adwan Hospital, which caused injuries to some hospital staff members, and hit a storage space containing lifesaving WHO supplies brought in via complex missions, as well as the desalination station and water tanks on top of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2024

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, βομβαρδίστηκε ο τρίτος όροφος του νοσοκομείου.

Σύλληψη χειρουργού

Την 25η Οκτωβρίου το υπουργείο Υγείας είχε ήδη κατηγορήσει τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως επιτέθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, μέσα στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια, όπου διεξάγουν νέα ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση από τις αρχές του μήνα.

Δεκάδες μέλη του προσωπικού είχαν συλληφθεί, ανάμεσά τους χειρουργός ορθοπεδικός που δουλεύει για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, ο Δρ. Μοχάμεντ Ομπάιντ.

Η MSF, που δεν είχε έκτοτε νέα του, ενημέρωσε χθες πως έλαβε την επιβεβαίωση ότι ο χειρουργός πράγματι «συνελήφθη από τις ισραηλινές (ένοπλες) δυνάμεις μαζί με πολλά άλλα μέλη στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, στη βόρεια Γάζα, την 26η Οκτωβρίου».

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για την κράτηση του συναδέλφου μας», τόνισε η ανθρωπιστική οργάνωση.

Dr. Hussam Abu Safiyya, Director of Kamal Adwan Hospital, issued a critical statement today detailing the ongoing bombardment that began at 1 a.m. He described severe impacts on hospital operations as shelling damaged essential areas, including the surgical building and third… pic.twitter.com/VlXV0fc2pD — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 31, 2024

«Ζητήσαμε επίσημα από τις ισραηλινές αρχές πληροφορίες για το καθεστώς κράτησης του Δρ. Ομπάιντ, την τοποθεσία όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και την κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας του. Καλούμε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία του», συνέχισε η MSF.

«Φρικιαστική»

Από την πλευρά του ο Δρ. Τέντρος τόνισε για ακόμη μια φορά πως η υγειονομική κατάσταση στη βόρεια Γάζα είναι «φρικιαστική».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει πως διεξάγουν ευρείας κλίμακας επιχείρηση από τις αρχές Οκτωβρίου, προκειμένου να εμποδιστεί, κατ’ αυτές, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δεν έχει σταματήσει να καλεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να προστατεύονται τα νοσοκομεία, οι ασθενείς, οι επαγγελματίες της υγείας και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ