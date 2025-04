Euroleague: MVP Μαρτίου και Απριλίου ο Ταβάρες (pic)

Μπορεί η χρονιά να μην ξεκίνησε καλά για τον Έντι Ταβάρες, όμως στο τελευταίο διάστημα, ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν εντυπωσιακός, θυμίζοντας ξανά τον παλιό καλό του εαυτό.

Μάλιστα, ο Ταβάρες είναι τόσο καλός εδώ και περίπου 1,5 μήνα με αποτέλεσμα να… αναγκάσει τη Euroleague να τον αναδείξει ως τον πολυτιμότερο παίκτη για τον Μάρτιο, αλλά και για τον Απρίλιο, ο οποίος βέβαια έμεινε… μισός με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Ο Ταβάρες μέτρησε σε εκείνο το διάστημα 16.7 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ κατά μέσο όρο αγωνιζόμενος σε επτά αναμετρήσει με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Αποκορύφωμα φυσικά το buzzer beater που χάρισε τη νίκη στους «μερένγκες» απέναντι στην Παρτίζαν.

Game winners and BIG Dunks 💪 @waltertavares22 finished the regular season on fire claiming MVP of the Month for March and April 🏆

‘MVP of the Month’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/0LdSnbqFE2

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 14, 2025